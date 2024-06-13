شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس بسرعة.. 10 عادات صحية هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على وزن صحي هو هدف شائع يتطلب جهدًا مستمرًا وعادات مستدامة، وبدلاً من الاعتماد على تغييرات جذرية، فإن تبني عادات بسيطة يمكن أن يساهم بشكل فعال في فقدان الوزن بمرور الوقت، هذه العادات سهلة التنفيذ، وتتناسب بسلاسة مع الروتين اليومي، وتؤدي بشكل تراكمي إلى تقدم كبير، وفقًا لتقرير موقع "WEBMD".

- حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا أمر ضروري للصحة العامة ويمكن أن يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن، ويمكن أن يساعد شرب الماء قبل الوجبات في التحكم في الشهية من خلال جعلك تشعر بالشبع، مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

- النشاط البدنى

لا تحتاج إلى قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية لفقدان الوزن، بل يمكنك أن تؤدي الأنشطة البسيطة مثل صعود الدرج بدلاً من المصعد، أو المشي أثناء استراحة الغداء، أو الوقوف أثناء العمل إلى زيادة إنفاقك اليومي من السعرات الحرارية.

- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

يعد البروتين أمرًا بالغ الأهمية لفقدان الوزن لأنه يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون، ويمكن أن يساعد تضمين مصدر للبروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج أو السمك أو الفاصوليا في كل وجبة في الحد من الجوع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

- خطط لوجباتك

اقضِ بعض الوقت كل أسبوع في التخطيط لوجباتك الأساسية والخفيفة، وقم بإعدادها مسبقًا، بهذه الطريقة، تقل احتمالية تناولك للأطعمة الجاهزة غير الصحية عندما تشعر بالجوع.

- تناول الطعام بوعى

تناول الطعام بوعى أو ببطء، حيث يجب الاستمتاع بكل قضمة، مع أهمية الوعي بإشارات الجوع والشبع التي يصدرها جسمك، وتجنب عوامل التشتيت مثل مشاهدة التلفزيون أو استخدام هاتفك أثناء تناول الطعام.

- احصل على قسط كافٍ من النوم

غالبًا ما يتم تجاهل النوم الجيد ولكنه أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تعطيل الهرمونات التي تنظم الجوع والشهية، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتناول السعرات الحرارية.

- احتفظ بالوجبات الخفيفة الصحية في متناول اليد

يمكن أن يمنعك وجود وجبات خفيفة صحية في متناول اليد من اللجوء إلى خيارات غير صحية عندما تشعر بالجوع، لذلك احمل معك الفواكه والخضرhوات والمكسرات والزبادي والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة، وهذا يساعدك في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

- تتبع تقدمك

تتبع تناولك للطعام والنشاط البدني وتقدم فقدان الوزن يمكن أن يوفر لك رؤى قيمة ويجعلك مسئولًا، لذلك استخدم دفتر يوميات أو تطبيقًا للياقة البدنية لتسجيل وجباتك وتمارينك والتغييرات في الوزن، حيث يساعدك هذا التتبع في إجراء التعديلات اللازمة على خطتك.

- ممارسة التحكم في حصص الوجبات

إن فهم أحجام حصص الوجبات والتحكم فيها أمر ضروري لإدارة تناول السعرات الحرارية، لذلك استخدم أطباق وأوعية أصغر حجمًا للمساعدة في التحكم في الحصص وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

- حافظ على الاتساق والصبر

إن فقدان الوزن عملية تدريجية، والاتساق هو مفتاح النجاح، حيث يتطلب الأمر الاستمرار على هذه العادات والصبر والمثابرة لتحقيق النتائج المرجوة.