شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة .. احذر الدخول في دوامة المنبهات حتى لا تصاب بالإدمان والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد بعض الطلاب في مرحلة المراهقة أن بعض الأدوية "المنبهة" بغرض إعطائهم مزيدا من الطاقة والقدرة على السهر من أجل زيادة عدد ساعات المذاكرة لا تؤدى لأى أضرار، ولا تتساوى مع العقاقير المخدرة، على الرغم من أنها تعتبر الخطوة الأولى للوقوع في حلقة الإدمان ، بحسب موقع msdmanuals.

تشمل الأدوية الموصوفة التي يساء استخدامها غالبًا مسكنات الألم والأدوية المضادة للقلق، والمهدئات، والمنشطات (المستخدمة في اضطراب نقص الانتباه و فرط النشاط و يرتبط استخدامها بعدد من الآثار الجانبية. وتشمل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يتم إساءة استخدامها بشكل شائع أدوية السعال والبرد التي تحتوي و تتوفر أدوية السعال والبرد دون وصفة طبية على نطاق واسع وتعد بمثابة البوابة التمهيدية التي يمكن أن تزيد من احتمالية تعاطي المخدرات الأخرى وخطر اضطرابات تعاطي المخدرات في وقت لاحق.

بعض العلامات السلوكية لاحتمال تعاطي المخدرات أو الادوية الأخرى :

تصرفات غريبة

-الاكتئاب أو التقلبات المزاجية، وتغير في المواقف

التصرف بجنون العظمة أو الانفعال أو القلق

يواجه صعوبة في الاستمرار في المهمة أو الاستمرار في التركيز

السرقة والكذب

تغيير في الأصدقاء

تراجع الأداء المدرسي

فقدان الاهتمام بالهوايات

التصرف بطريقة عدوانية أو غاضبة أو غير مسئولة

النوم أكثر أو أقل من المعتاد

التغيب عن المدرسة أو الرياضة أو العمل

سوء النظافة / تغير في المظهر

عيون زجاجية أو دامعة أو محتقنة بالدم

نزيف الأنف المتكرر أو سيلان الأنف

تقرحات في الفم، أو على الشفاه، أو كليهما