شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نفسية: إدخال البدائل الأفيونية بمراكز الإقلاع عن المخدرات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، خلال مؤتمر مركز أحمد عكاشة للطب النفسي بـ جامعة عين شمس، إن الدولة وفرت العلاجات البديلة للمواد الافيونية والتى يطلق عليها البدائل الافيونية مجانا فى العديد من المستشفيات فى العباسية والمعمورة وغيرها من المراكز الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وبدأت تزيد من هذه المراكز لمساعدة متعاطى المواد الافيونية للتخلص من الإدمان وبالمجان.

وقال، إن المريض عليه أن يذهب إلى المستشفى لتقييم حالته وبعد ذلك يمكن أن يدخل المستشفى لمدة 3 أيام فقط إذا استدعى الأمر ذلك ، لتنظيم الجرعة اليومية التى يحتاجها ويأخذ العلاج ويمارس حياته بشكل طبيعى دون التعرض لانتكاسات بعد ذلك.

وأكد، إن الدولة وفرت أيضا بدائل أدمان النيكوتين وبالتالى فان الشخص يتناولها فى شكل لبان أو لاصقة أو بخاخ وهى متوافرة حاليا فى الصيدليات ومراكز مكافحة التبغ، والميزة فيها أن المريض لا يحتاج إلى السجائر بعد ذلك لأنه يمتنع عن تدخين السجائر ويعتاد على أخذ ما يحتاجه من النيكوتين فى شكل لاصقة أو بخاخ أو لبان وبالتالى يستطيع الإقلاع عن التدخين.

وقال، إن هناك علاجات جديدة يسموها العلاجات المساعدة وكانت موجودة فى كل دول العالم وتم طرحها مجانا فى مصر حاليا وهذه المواد موجودة حاليا بالمراكز التابعة لوزارة الصحة والتى أدخلت هذه العلاجات.

وأوضح، إنه يمكن للمريض أن يأخذ جرعة بشكل يومى وبالتالى يستطيع ممارسة حياته بطريقة طبيعية وهى تستبدل المواد المخدرة التى كان يأخذها، و يمارس حياته بطريقة طبيعية وبالتالى يتجنب التواجد فى أماكن خطيرة والتعرض لأمراض نتيجة تبادل المحاقن أو الإفراط فى تعاطى المواد المخدرة ويتعرض للوفاة.

وأوضح، إن إدمان المواد الأفيونية والتى تشمل الهيروين والترامادول، كان من الصعب علاجها لأنها تعمل على المخ وتسبب تغيير كيميائى فى الدماغ، لأن الإنسان الطبيعي لديه أفيون داخلى يفرز من المخ.

وأوضح، إنه عندما يأخذ الشخص الكثير من هذه المواد الأفيونية فإنها تغير من الأفيون الداخلى بجسم الإنسان والخاصة بالألم والوظائف الهرمونية.

وقال، إن تناول المريض المواد الأفيونية من الخارج فان المخ يتوقف عن إفراز المواد الأفيونية الطبيعية بالمخ، لأنه اعتمد على تناولها من الخارج لذلك الناس الذين أدمنوا على المواد الأفيونية يكون لديهم صعوبة جدا فى الإقلاع، ويحتاج إلى ايقاف هذه المواد المخدرة ويحتاج المريض أيضا إلى علاج سلوكى وعلاج للادمان ومعظم دول العالم لاحظت إنه مع العلاج السلوكى والتوقف عن تناول المواد المخدرة فان نسبة الانتكاسة تكون عالية جدا لأن كثير من هذه الأشخاص لا يستطيعون الحياة بدون هذه المواد الأفيونية، لأنها تؤدى إلى حدوث مضاعفات جسمانية خطيرة والألم بالجسم، وبالتالي لا يستطيع الإقلاع عن تعاطيها ولا يستطيع التعايش بدونها.

من جانبها قالت الدكتورة دينا الجابرى أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة عين شمس، خلال جلسة عن الأمراض النفسية المنتشرة فى عيادات التجميل من الهوس فى اجراء عمليات التجميل و الأسباب النفسية الناتجة عن ذلك وعلاقتها بالاضطرابات النفسية المتنوعة، ومن بينها اضطرابات الأكل.

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يذكر، إن المؤتمر سيختتم أعماله اليوم بالقاهرة، بعد استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بالأمراض النفسية التى تصيب السيدات والأطفال وكبار السن والمراهقين، والأمراض التى لا تستجيب للعلاج بحضور كل من الدكتور أحمد عكاشة والدكتور طارق عكاشة ، والدكتورة عفاف حامد أستاذ الطب النفسى بطب عين شمس، والدكتورة نهلة السيد أستاذ ورئيس مركز احمد عكاشة للطب النفسي، وعدد كبير من المتخصصين فى مجال الامراض النفسية.



الدكتورة عفاف حامد مع الاطباء



خلال المؤتمر



عفاف حامد مع الاطباء