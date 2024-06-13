شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب لا تتناول دواء بدون وصفة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

تناول الأدوية المختلفة عن طريق الفم دون وصفة طبية يمكن أن يؤثر على صحة المعدة وصحة الأمعاء، وعلى الرغم من فائدة الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم، إلا أن البعض يسرف فى تناولها، اعتقادا منه خطأ أن كثرة الدواء تعنى سرعة الشفاء، وتؤثر الكميات الكبيرة من الأدوية على عمل الجهاز الهضمى بشكل عام، على الرغم من أن بعض الأدوية التي نتناولها يمكن أن لا تؤثر تأثيرا خطيرا على الجسم بشكل عام، ولكنها لا تمر مرور الكرام على الجهاز الهضمى ومعدة الإنسان

بعض الآثار الجانبية للأدوية قد تظهر على شكل مشكلة فى الأمعاء أو الجهاز الهضمى، فبعض الأشخاص اللذين يعانون من مشكلات معوية أو مشكلات بالجهاز الهضمى قد يتحسسون من أغلب أنواع الأدوية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هوبكينز ميدسين الطبي المعنى بالصحة العامة

أفاد التقرير أيضا أن بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية بمعدتهم مثل مشكلات حساسية الجلوتين، أو الإصابة بنوع حساسية مثل حساسية الطعام، أو غيرها من المشكلات المعوية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على امتصاص الدواء، فضلا عن أنها تجعل الادوية الموصوفة مزعجة للجهاز الهضمى.



تابع التقرير موضحا مجموعة من النصائح للوقاية من المشكلات التي قد تسببها الأودية في المعدة والمريء، مؤكدا على أن الاسراف في تناول الدواء يؤثر بشكل كبير على الجهاز الهضمي ويسبب مشكلات ارتجاع المريء وتهيج المريء، والارتجاع الحمضى، فضلا عن قرح المعدة وتهيجها، إضافة إلى بعض المشكلات الإخراجية مثل الإمساك المزمن، أو على النقيض يمكن الإصابة بالإسهال المزمن أيضا.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح العامة عند تناول الدواء مثل:

يفضل أن تتناول الدواء وانت واقفا أو جالسا ولا تتناوله وأنت مستلقيا

يمكن لبعض حالات اضطرابات المعدة أن يتناول المريض دوائه بداخل وجبته

تناولك لطعام صحي يساعد كثيرا على حركية المعدة وبالتالي لا تتأثر كثيرا بالادوية والآثار الجانبية لها

التدخين يزيد من آثار الدواء على المعدة

تناول الأطعمة المقلية فضلا عن الكثير من القهوة قد يعزز من مشكلة ارتجاع المريء وبالتالي يزيد الامر سوءا عند تناول الدواء، لذا اتبع نظام غذائى صحى لتسهيل امتصاص دوائك

بعد تناول دواءك لا تستلقي أو تنام مباشرة حتى تتأكد من ابتلاعك للدواء تماما ومروره في المريء