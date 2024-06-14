شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض هضمية تظهر على الطفل تلزم ذهابه للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال كثيرة ومتشعبة هناك الكثير من المشكلات التي يمر بها الطفل، دون أن يلحظها الأبوان وتؤكد على وجود مشكلة في الجهاز الهضمي لدى الكثير من الأطفال.

وفقا لتقرير نشره في موقع utswmed الطبي المعني بالصحة العامة، فإن هناك الكثير من الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي لدى الطفل، وهي مشكلة النزيف الداخلي للجهاز الهضمي، ولذا يجب الانتباه لأي أعراض هضمية تظهر على الأطفال أيا كانت درجاتها.

تابع التقرير أن الجهاز الهضمى العلوى يمكن أن يتأثر بشدة، وتظهر الكثير من الأعراض لدى الأطفال، مشيرا الى وجود مشكلة فيه.

ومن أبرز هذه الأعراض التي لا يمكن إغفالها، ويجب خلالها زيارة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي للأطفال:

ـ اسهال حاد وسيولة فى التبرز لدى الطفل.

ـ التشنجات الشديدة في البطن والمتكررة المزعجة.

ـ القيء الملون باللون الأحمر، هذه العلامة تكون ظاهرة على تقيؤ الطفل.أو كذلك تقيؤ الطفل تقيؤا بنيا داكنا أو تقيؤا أسودا ظاهرا تعد علامه على نزيف الجهاز الهضمي ويجب زيارة الطبيب حينها.تكون مصحوبة تلك الأعراض السالفه الذكر بالتعب العام والوهن الشديد لدى الطفل.

ـ خمول وكسل وضعف عام.

ـ الشحوب الشديد والذبول الشديد على وجه الطفل وجسده يمكن ملاحظته.

ـ يمكن أن يصاب الطفل بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ـ اضطرابات حادة في التنفس مثل ضيق التنفس.

ـ تغير لون البراز اللون الأحمر أو اللون البني الغامق أو اللون الأسود شديد السواد.

وهناك أعراض أشد خطورة وهى :

ـ نزيف من الفم أو من فتحه الشرج مع البراز.

ـ ارتفاع درجة الحرارة فى الجسم.

ـ أعراض الجفاف لدى الاطفال وقلة التبول.

ـ الشعور بانعدام الاتزان والدوخة.

ـ الخمول والكسل الشديد.