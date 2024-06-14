شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة: بعبع القلب المفتوح غير صحيح ونسب الشفاء تتخطى 98 % والان مع تفاصيل الخبر

بعبع القلب المفتوح، تلك الجراحة التي يخاف منها الكثيرين، مسماها يشعرهم بالخطورة وصعوبة الجراحة، ولكن في الحقيقة، هي من أبسط العمليات الجراحية، التي تعد آمنة تماما، هذا ما صرح به الدكتور أستاذ دكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، مؤكدا على هذه الجراحة عبارة عن تدخل جراحى بسيط للغاية، ثبت في العقد الأخير أن خطورتها أقل من خطورة جراحات الرحم لدى السيدات على سبيل المثال.



تابع الدكتور إيهاب حديثه، موضحا أن جراحة القلب المفتوح آمنة جدا نتيجة التطور التكنولوجى الجيد فى جراحات القلب، وخلال العشر سنوات الأخيرة، قلت خطورتها وأصبحت نسب التعرض للمضاعفات نادرة للغاية، لا تتخطى الـ2 بالمائة، فضلا عن أن نجاح تلك العمليات وصل إلى 98 بالمائة، ووفقا لـدكتور"إيهاب" فإن أرقام نجاح هذه الجراحة مقارنة بدول أوروربا أصبحت متقاربة تكاد تكون متساوية.

وأوضح أنه غالبا ما يكون المريض متابعا مع مختص قلب باطنى ، وصل مع الحالة للخيار الجراحى نتيجة عدم جدوى الخيارات الدوائية، وجراحات القلب هنا تكون لإصلاح العيوب، سواء عيوب خلقية، أو عيوب استحدثت، نتيجة الإصابة بأمراض الصمامات وأمراض ضيق الشرايين التاجية.

ويجرى المريض قبل الجراحة فحوصات كثيرة مثل أشعة عادية على الصدر ، وموجات صوتية على القلب ، وبعض التحاليل المتعمقة التي تختلف من حالة لأخرى وفقا لحدتها، وتستغرق مدة تعافى المريض من الجراحة من 3 إلى أربعة أيام كاملة.