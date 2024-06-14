شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم شخصا يعاني من انهيار عصبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

الانهيار العصبي وصف لشخص عادي يواجه أزمة نفسية حادة ، مما يؤدي إلى اضطراب كبير في قدرة الفرد على العمل بشكل طبيعي. وتختلف مدة الانهيار العصبي بشكل كبير حسب الفرد، وشدة الأزمة، ويمكن أن يستمر لبضع ساعات أو أيام أو أسابيع أو حتى أشهر إذا ترك دون علاج ، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أعراض الانهيار العصبي

قلق شديد

نوبات ذعر

الإجهاد الكبير

الخدر العاطفي أو الأرق أو كثرة النوم

عدم القدرة على التركيز

فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام

الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية

- مشاعر اليأس وأفكار إيذاء النفس

الأسباب

يمكن أن تنجم الانهيارات العصبية عن مجموعة من الضغوطات، بما في ذلك:

قلق مزمن

أحداث الحياة المؤلمة مثل فقدان أحد أفراد أسرته أو الطلاق أو البطالة

- اضطرابات الصحة العقلية الأساسية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق

تعاطي المخدرات

نقص الدعم الاجتماعي

طرق الدعم

ـ توفير مساحة آمنة لهم للتعبير عن مشاعرهم وهمومهم دون خوف من النقد.

ـ المساعدة في المهام أو المسئوليات اليومية للتخفيف من بعض التوتر.

ـ اقترح العلاج أو التقييم النفسي واعرض مرافقتهم في المواعيد إذا لزم الأمر.

ـ يستغرق التعافي وقتًا، وقد تحدث انتكاسات، لذا قدم دعمك طوال الرحلة.

ـ تعرف على حالات الصحة العقلية وخيارات العلاج لفهم تجاربهم واحتياجاتهم بشكل أفضل.

ـ قد يكون دعم شخص يعاني من انهيار عصبي مرهقًا عاطفيًا، لذا أعط الأولوية لرعايتك الذاتية واطلب الدعم إذا لزم الأمر.

كيفية الوقاية

ليس من الممكن دائمًا منع الانهيار العصبي، ولكن قد تساعد بعض الاستراتيجيات في تقليل المخاطر:

ممارسة تقنيات إدارة التوتر بانتظام.

حافظ على نمط حياة صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والنوم الكافي.

بناء شبكات دعم اجتماعي قوية.

حدد أهدافًا وأولويات واقعية لتجنب الإرهاق.

تعلم أن تقول لا للطلبات المفرطة وشارك المهام مع الآخرين كلما أمكن ذلك.

يمكن لأي شخص أن يعاني من الانهيار العصبي، ولكن كيفية التعامل مع التوتر هو كل ما يهم.