شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الجهاز الهضمى وصحة الفم والان مع تفاصيل الخبر

معظم الأجهزة والأعضاء في أجسامنا مترابطة، على سبيل المثال، ترتبط صحة أمعائنا بشكل مباشر أو غير مباشر بصحة الفم، وسوء الهضم يمكن أن يكون له آثار أيضا على صحة الفم ويظهر على شكل الآفات البيضاء أو الحمراء وتقرحات الفم، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

ويمكن أن تؤثر مشاكل الجهاز الهضمي على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الفم، بما في ذلك الأسنان واللثة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الأكل والجهاز الهضمي إلى ارتجاع الحمض، مما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان والمساهمة في مشاكل الأسنان.

وتشمل هذه الشروط مثل فقدان الشهية، مما يجعل الأفراد مهووسين بوزنهم وما يأكلونه، والشره العصبي، وهو اضطراب في الأكل "الشراهة والتطهير، ويرى الخبير أن هذه النوبات تؤدي إلى تقرحات الفم وتآكل أسطح الأسنان، مما يؤدي إلى الحساسية وعدم تحمل المواد الغذائية الباردة والحلوة.

تشمل مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة الأخرى التي يمكن أن تؤثر على صحة الفم ما يلي: مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)

في حالة ارتجاع المريء، يرتد حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة وربما الإضرار ببطانة المريء. يمكن أن يؤدي هذا الغسيل العكسي للحمض إلى الإضرار بالفم، مما يزيد من خطر التسوس وحساسية الأسنان وتآكل المينا.

التهاب المعدة

وجدت بعض الدراسات وجود علاقة مباشرة بين التهاب المعدة المزمن الناجم عن عدوى هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) وضعف صحة اللثة. يحدث التهاب المعدة عندما تتورم بطانة المعدة وتلتهب.

ويدعم اللعاب صحة الأسنان عن طريق تحييد الأحماض، لذلك، عندما ينخفض إنتاج اللعاب،مرض في اللثةويمكن أن تصبح التجاويف أكثر احتمالا، إلى جانب أعراض أخرى، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة.

متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي هو اضطراب معوي يؤدي إلى آلام في المعدة، والإسهال، والإمساك، وتغيرات في مظهر البراز، وتشير الأبحاث إلى وجود صلة بين القولون العصبي ومشاكل صحة الفم، مثل رائحة الفم الكريهة (سوء التنفس) وحرقان في الفم".

مرض كرون والتهاب القولون التقرحي

المرضى الذين يعانون من مرض القولون العصبي ، مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي، قد يصابون بأضرار معوية والتهابات، مما يجعل من الصعب عليهم امتصاص العناصر الغذائية من وجباتهم.