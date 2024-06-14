شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى للحفاظ على صحة القلب فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع انتقالنا إلى فصل الصيف، تتكيف أجسامنا بشكل طبيعي مع التغير الموسمي، ومع ذلك، فإن هذا التحول فى درجات الحرارة يؤدي أيضًا إلى العديد من المشكلات الصحية الموسمية ويمكن أن يضر بجهاز المناعة لدينا، تعتبر العادات الغذائية والنشاط البدني أمرًا أساسيًا للحفاظ على نظام مناعة قوي.

اعتماد نمط حياة صحي يعد جسمك للتعامل مع هذا التحول بسلاسة، وفيما يلى حسب موقع هيلث سايد أربع خطوات يومية بسيطة تساعد في الحفاظ على نظام غذائي متوازن ونمط حياة نشط، يمكن أن تساعد هذه الممارسات في منع المشكلات الصحية الموسمية وتعزيز الحياة الصحية والرفاهية العامة.

حافظ على صحة قلبك: قم بزيادة تناولك للدهون الجيدة بدلاً من الدهون السيئة

للحفاظ على الصحة خلال الفترة الانتقالية الموسمية، يعد تناول الأطعمة الصحية للقلب الغنية بالدهون الجيدة أمرًا ضروريًا.

اختر الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة (MUFA) والدهون المتعددة غير المشبعة (PUFA) وهي دهون جيدة لتعزيز الصحة العامة.

لا تعتبر الدهون المتحولة مفيدة للجسم وقد ارتبطت بمشاكل القلب والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الصحية، لذا ينصح بتجنب استخدام السمن الصناعى ، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الانتباه إلى تناول العناصر المخبوزة تجاريًا والأطعمة المقلية مثل السمبوسة والأطعمة المصنعة، لأنها قد تحتوي على دهون متحولة.

اختر نظامًا غذائيًا مغذيًا: اختر الحبوب الكاملة بدلًا من الأطعمة المصنعة

من الممارسات التي يجب اعتمادها أثناء التغيرات الموسمية تناول نظام غذائي مغذ غني بالحبوب الكاملة.

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان المقطع أو الملفوف، والقمح الكامل، والقمح المكسور على عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن، تساعد العناصر الغذائية جسمك على الحفاظ على مستويات الطاقة، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول، فكر في دمج هذه الحبوب الكاملة في روتين الإفطار الخاص بك كبدائل مفيدة للأطعمة المكررة مثل المائدة (الدقيق المكرر).

يحتوي الشعير والحبوب الكاملة الأخرى، على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وتقوية الجسم ضد التغيرات الموسمية.



على عكس الأطعمة المصنعة، والتي غالبًا ما تكون محملة بالسكريات المكررة العالية والدهون غير الصحية، تساعد الحبوب الكاملة على تقليل مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، من خلال اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من البدائل المصنعة، يمكنك بناء القدرة على التكيف مع التغيرات الموسمية وتحسين استهلاكك الغذائي.