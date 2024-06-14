شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرتجف جسمنا وأطرافنا عند الشعور بالتوتر.. الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

قد ينتفض جسمك عندما تشعر ببعض التوتر، قد تصبح أيضا يداك وقدماك وساقاك في حالة اهتزاز مستمر لا يمكنك السيطرة عليها، هذا الأمر له تفسير طبي دقيق حسبما ذكر تقرير نشر في موقع anxietycentre الذى أكد على أن هذه الرجفة الشديدة التي تصيب بعضنا باختلاف درجاتها، هي نوع من التحفيز الذى حدث للجسم نتيجة تعرضه لضغط شديد أو توتر شديد وحاد، تختلف لا شك درجة هذا الارتعاش وتلك الرجفة من درجة توتر لأخرى، ومن جسم لآخر.

وتابع التقرير موضحا أن هناك أعراضا للتوتر حادة منها رعشة الجسم ورجفة الأطراف، فضلا عن ارتعاش البطن والأمعاء، وكذلك عدم القدرة في التحكم في التعبيرات، فضلا عن الكثير من التشتت وعدم القدرة على تمالك النفس.

هذا الاضطراب الجسدى الناتج عن سبب نفسى هو عبارة عن استجابة الجسم لمشكلة، نتيبجة الضغط على العضلات، فكل عضلات الجسم تتأثر بالتوتر الشديد محدثة هذا التأثر وتلك الرجفة، والتتنشط في مناطق بالجسم دون غيرها.

ويمكن أن تزيد هذه الرجفة الشديدة نتيجة التأثر بعوامل كثيرة، منها تاريخ المريض المرضى، فضلا عن تناوله أي نوع من الدواء، كذلك اتزان الهرمونات لديه من عدمه، كذلك اضطرابات النوم هل يعانى منها أم لا.

وهنا أوضح تقرير آخر نشر في موقع vinmec أن درجات هذه الرجفة وطبيعتها تختلف من حالة لأخرى، ولكن يمكن علاجها عن طريق خطوات نفسية وعلاج سلوكى بسيط للتحكم في التوتر، وإدارته، وقد تضطرب بعض لحالات لتناول الأدوية الخاصة بمشكلة القلق النفسى، وأدوية مستويات هرمون الإدرنالين في الجسم، وطلب المشورة الطبية النفسية من مختص يساعد كثيرا في تحديد نوع العلاج ومدى تفاقم الحالة.