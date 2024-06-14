وزارة الصحة تُتيح الاستشارات الطبية الافتراضية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت وزارة الصحة ممثلةً في مستشفى صحة الافتراضي عن إتاحة خدمات الاستشارات الطبية الفورية الافتراضية -عن بعد- لضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1445هـ على مدار 24 ساعة سواءً عبر الاتصال بالرقم الموحد 937 أو عبر تطبيق “صحتي” أو منصة x؛ بهدف تسهيل حصول ضيوف الرحمن على الاستشارات الطبية الموثوقة والتوجيه الطبي اللازم في أي وقت ومن أي مكان أثناء تأديتهم لمناسك الحج.

وأفادت “الصحة” أن خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية عبر 937 متوفرة بـ 6 لغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الفارسية، الأوردو ، ويمكن للحجاج الدخول إلى تطبيق “صحتي” عبر التسجيل برقم الحدود الخاص بهم والحصول على استشارة طبية فورية صوتية أو كتابية أو مرئية ،كما تُتيح إمكانية إرفاق الملفات، ومناقشة نتائج الأشعة والتحاليل، إضافةً إلى إمكانية الحصول على وصفة طبية إلكترونية.

يأتي ذلك في إطار التزام وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والمبتكرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولضمان اكتمال رحلة الحج بيسر وطمأنينة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط