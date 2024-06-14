شكرا لقرائتكم خبر عن اتمشى وخدلك قيلولة.. 7 طرق تخلصك من التفكير الزائد والان مع تفاصيل الخبر

قد تكون آثار الإفراط في التفكير على الصحة الجسدية والعقلية شديدة، فهو يسبب المزيد من القلق ويقلل من القدرة الإدراكية، مما يجعل من الصعب أداء المهام اليومية، وفقا لما نشره موقع healthshots.

أثار الافراط في التفكير 1. صعوبة التركيز

الإفراط في التفكير يمكن أن يطغى على العقل، مما يجعل من الصعب التركيز على المهام اليومية. إن إعادة السيناريوهات باستمرار أو القلق بشأن المستقبل يمكن أن يجذب كل انتباهك، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وضعف الوظيفة الإدراكية. قد تجد نفسك غير قادر على التركيز على العمل أو حتى الأنشطة البسيطة.

2. الاكتئاب

غالبًا ما يرتبط الإفراط في التفكير بالتفكير السلبي، ويمكن أن يساهم التعرض الطويل لمثل هذه السلبية في الإرهاق أو الاكتئاب. إذا وجدت نفسك أيضًا غارقًا في أخطاء الماضي والإخفاقات والمخاطر المستقبلية، فأنت معرض لخطر الشعور باليأس وانعدام القيمة. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى الاكتئاب.

3. التعب

الضغط النفسي الناتج عن كثرة التفكير يمكن أن يستنزف طاقة الإنسان، مما يؤدي إلى التعب المزمن والخمول. و التعب المستمر يمكن أن يضعف الأداء اليومي.

نصائح للتخلص من التفكير الزائد

1. استمع إلى الموسيقى

قد تكون الموسيقى مُحسِّنًا قويًا للمزاج ويمكن أن تساعد في وضع حد كامل للأفكار غير السارة. قد يساعدك تشغيل الموسيقى الهادئة أو المفعمة بالحيوية على الاسترخاء وتغيير تركيزك.

2. تحدث مع شخص ما

قد يساعدك التحدث إلى أحد أفراد العائلة أو صديق تثق به بشأن مخاوفك في الحصول على منظور جديد ودعم. سيساعد هذا أيضًا على تقليل الشعور بالارتباك والمشاكل التي تجعلك تفكر كثيرًا في الأمور.

3. قضاء بعض الوقت في الطبيعة

توفر الطبيعة مساحة هادئة، والتي يمكن أن تساعد على استرخاء عقلك. قضاء الوقت في الطبيعة، سواء كان ذلك على ضفاف البحيرة، أو المشي في الحديقة، أو مجرد الجلوس هناك، يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والتفكير الزائد.

4. اذهب في نزهة على الأقدام

النشاط البدني، وخاصة المشي، يحفز إطلاق الإندورفين، الذي يمكن أن يحسن المزاج ويقلل التوتر.

5. التنفس العميق

تؤدي تمارين التنفس العميق إلى دخول الجسم في وضع الاسترخاء، مما يهدئ الجهاز العصبي ويحسن الوضوح العقلي. قم بتضمين تمارين التنفس العميق في ممارستك اليومية لمساعدتك على التحكم في تفكيرك الزائد عندما تكون تحت الضغط.

6. التركيز على الحلول

بدلاً من التركيز على القضايا، حوّل انتباهك إلى الحلول. يمكن تقليل التفكير الزائد عندما يركز الشخص على حل المشكلات.

7. خذ قيلولة

في بعض الأحيان، يكون الإفراط في التفكير نتيجة للتعب العقلي. يمكن أن تكون القيلولة السريعة بمثابة إعادة ضبط، مما يمنح العقل وقتًا للاسترخاء وتجديد النشاط.