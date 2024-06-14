شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتصوم يوم عرفة.. اعرف وجبة السحور والإفطار المثالية فى الجو الحر والان مع تفاصيل الخبر

يصادف يوم صعود جبل عرفات ذروة موجة الحر الشديدة، ويعد الصعود لجبل عرفات أهم مناسك الحج "فالحج عرفة"، لذا يسعى الكثيرون لـ الصيام في هذا اليوم المبارك، ويجب الاهتمام بنوعية الطعام فى وجبة السحور، وأيضا وجبة الإفطار، لتجنب الإصابة بالجفاف والتعرض لبعض المضاعفات الصحية المختلفة المرتبطة بارتفاع درجة حرارة الطقس.

وحول ذلك يوضح الدكتور كريم جمعة، استشاري التغذية الإكلينية في كلية طب أسيوط، أن هناك العديد من النصائح الغذائية المهمة التي يجب القيام بها خلال صيام يوم عرفات في الحر، لتجنب التعرض للهبوط والدوخة والإصابة بالجفاف، ومنها:

-وجبة السحور

يجب الاهتمام بتناول الأطعمة المهمة والمميزة التي تزيد فرص تعويض الجسم بالعناصر الغذائية المختلفة، والماء والألياف والبوتاسيوم والصوديوم، لذا يجب تناول الفول، والحمص والعدس أو الأجبان، والفواكه المليئة بالألياف كالبطيخ والكانتلوب والشمام والهدف من هذا الأمر تعويض الجسم بالعناصر الغذائية التي يفقدها خلال ساعات الصيام.

-وجبة الإفطار

يمكنك تقسيم وجبة الإفطار إلي جزأين، فى البداية ابدأ بالسوائل لتعويض الجسم ما تم فقدانه من السوائل خلال فترة الصيام، وبعد ذلك ابدأ بتناول الطعام بشكل صحي، وهو طبق من السلطة الخضراء، + النشويات كالبطاطس أو الأرز أو الخبز أو المكرونة + قطعة من البروتين.



وحث استشاري التغذية على ضرورة عدم البدء بتناول السكريات في وجبة الإفطار حتي لا يصاب الشخص بالهبوط والإجهاد الشديد، نتيجة لارتفاع نسبة السكر بشكل فجائي في الدم بعد فترة زمنية طويلة.



وأكد ضرورة الاهتمام بتناول الماء، وبكميات وفيرة، حتي لا يصاب الشخص بالجفاف أو الهبوط.

