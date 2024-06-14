شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتعزيز صحة العظام للأطفال.. مش بس فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة هريدىالجمعة، 14 يونيو 2024 12:05 م
فيتامين د مهم للجسم لامتصاص الكالسيوم، وهو ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى الكساح عند الأطفال، وهي حالة تجعل العظام ضعيفة وناعمة وربما تزيد من خطر الإصابة بالكسور، ونظرًا لأهميته، أصبح فيتامين د مكملًا شائعًا، حيث يعتقد الكثيرون أنه حل مباشر لتقوية صحة العظام لدى الاطفال.
ونظرًا للنتائج المختلطة لدراسات مكملات فيتامين د، فمن الضروري النظر في طرق شاملة لتحسين صحة العظام لدى الأطفال، على النحو التالى:
- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د يعد أمرًا أساسيًا، مثل منتجات الألبان، بينما تعتبر الأسماك الدهنية والحبوب المدعمة وصفار البيض مصادر جيدة لفيتامين د.
- النشاط البدنى مثل تمارين رفع الأثقال والجري والقفز، أمر بالغ الأهمية لبناء والحفاظ على عظام قوية، حيث تساعد الأنشطة البدنية التي تمارس الضغط على العظام، على تحفيز نمو العظام وقوتها.
- التعرض الآمن لأشعة الشمس، حيث يعد ضوء الشمس الطبيعي مصدرًا رائعًا لفيتامين د، إن تشجيع الأطفال على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس يمكن أن يساعد أجسامهم على إنتاج ما يكفي من فيتامين د، ومن المهم أن يكون التعرض لأشعة الشمس في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر، ولفترات قصيرة لتجنب خطر تلف الجلد.
- خيارات نمط الحياة الصحية إن تشجيع نمط حياة صحي يتضمن النوم الكافي والترطيب وتجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة يمكن أن يدعم أيضًا صحة العظام والحفاظ عليها.
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