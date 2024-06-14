شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتعزيز صحة العظام للأطفال.. مش بس فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

يُعرف فيتامين د بأنه عنصر مهم وفعال لصحة العظام، خاصة عند الأطفال في مرحلة النمو، ومع ذلك، أثارت الأبحاث الحديثة تساؤلات حول الفوائد الفعلية لمكملات فيتامين د لتقوية عظام الأطفال، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو دور فيتامين د بالضبط؟ فيتامين د مهم للجسم لامتصاص الكالسيوم، وهو ضروري لبناء والحفاظ على عظام قوية، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى الكساح عند الأطفال، وهي حالة تجعل العظام ضعيفة وناعمة وربما تزيد من خطر الإصابة بالكسور، ونظرًا لأهميته، أصبح فيتامين د مكملًا شائعًا، حيث يعتقد الكثيرون أنه حل مباشر لتقوية صحة العظام لدى الاطفال.

وشدد الباحثون أيضًا على أنه بالنسبة للأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د والذين لم يصابوا بعد بمضاعفات خطيرة في العظام، لا تزال أهمية تناول كمية كافية من فيتامين د للوقاية من الكساح بلا منازع، ويعد الاستهلاك اليومي الموصى به من 400 وحدة دولية من فيتامين د للأطفال ضروريًا لمنع أوجه القصور التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية أكثر خطورة.

طرق طبيعية لتعزيز صحة العظام عند الأطفال ونظرًا للنتائج المختلطة لدراسات مكملات فيتامين د، فمن الضروري النظر في طرق شاملة لتحسين صحة العظام لدى الأطفال، على النحو التالى:

- اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د يعد أمرًا أساسيًا، مثل منتجات الألبان، بينما تعتبر الأسماك الدهنية والحبوب المدعمة وصفار البيض مصادر جيدة لفيتامين د.

- النشاط البدنى مثل تمارين رفع الأثقال والجري والقفز، أمر بالغ الأهمية لبناء والحفاظ على عظام قوية، حيث تساعد الأنشطة البدنية التي تمارس الضغط على العظام، على تحفيز نمو العظام وقوتها.

- التعرض الآمن لأشعة الشمس، حيث يعد ضوء الشمس الطبيعي مصدرًا رائعًا لفيتامين د، إن تشجيع الأطفال على قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس يمكن أن يساعد أجسامهم على إنتاج ما يكفي من فيتامين د، ومن المهم أن يكون التعرض لأشعة الشمس في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر، ولفترات قصيرة لتجنب خطر تلف الجلد.

- خيارات نمط الحياة الصحية إن تشجيع نمط حياة صحي يتضمن النوم الكافي والترطيب وتجنب الإفراط في تناول المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة يمكن أن يدعم أيضًا صحة العظام والحفاظ عليها.