شكرا لقرائتكم خبر عن جدد طاقتك في يوم عرفة بـ 5 أطعمة.. لحجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، وتحتاج المناسك إلى بذل المزيد من الجهد الذى يحتاج إلى طاقة، لذلك من المهم سد احتياجات الحجاج من الطعام خاصة الأطعمة المفيدة للصحة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، ويقدم موقع "Healthline" أطعمة سهلة وبسيطة للحجاج يمكن اصطحابها في الشنطة الشخصية وتناولها أثناء وقفة عرفات وباقى مناسك الحج والهدف منها إمدادهم بالطاقة اللازمة التي يحتاجونها لأداء المناسك.

فيما يلى.. 5 أطعمة للحجاج يمكن حملها في حقيبتك الخاصة تمدك بالطاقة أثناء أداء المناسك:

الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه من أسهل الأطعمة التي يمكن حملها بجانب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة بجانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل التفاح والموز، من أجل الترطيب وتمدك بالطاقة اللازمة وتعزز مناعتك.

الخضراوات

لا تختلف عن الفواكه، فهى غنية أيضًا بالعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بجانب الفيتامينات والمعادن والألياف، مثل الجرجير والخس والجزر والخيار، حيث تعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا غنيًا بالبروتينات والدهون الصحية والألياف، مثل اللوز وعين الجمل والفستق والكاجو، وإلى جانب أنها تمد الجسم بالطاقة تعمل أيضًا على تحسين وظائف الدماغ.

الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مصدرًا كبيرًا للطاقة، فهى غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، مثل التمر والزبيب، كما أنها تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول وتعزز عمل وأداء الجهاز الهضمي.

الزبادي

يعتبر الزبادى وجبة خفيفة وسهلة، فهو مصدر غني بالبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك، وكلها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي كما يُعزز المناعة ضد الأمراض، ويُمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المكسرات إلى الزبادي لزيادة قيمته الغذائية.