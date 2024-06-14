شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني منها أوبرا وينفرى.. ما أعراض إنفلونزا المعدة والان مع تفاصيل الخبر

إنفلونزا المعدة مشكلة يعاني منها الكثيرون، وأعلنت المذيعة العالمية أوبرا ونيفري أنها تعاني من هذه المشكلة، وأنها أصيبت بهذا النوع من الإنفلونزا، وفقًا لتقرير نشر في موقع mountsinai فإن هذا النوع من الإنفلونزا عبارة عن وعدوى فيروس له مسمى معين وهو فيروس الروتا المسبب للإسهال الفيروسي، الذي له الكثير من الأعراض منها الاضطرابات الحادة في المعدة والأمعاء، واضطراب حركية المعدة كذلك الإصابة بالإسهال الناتج عن العدوى الفيروسية فضلاً عن التهابات المعدة والأمعاء الحادة، كذلك قد يعاني الكثيرون من الشعور بالرغبة في التقيؤ والقيء الشديد.

وذكر التقرير أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤثر على المعدة وتؤدي إلى الاصابة بهذا الفيروس، فقد تنتقل العدوى الفيروسية من خلال الطعام أو أدوات الأكل أو الإتصال بشخص يعاني من هذه المشكلة، الكثير من الفيروسات قد تتأثر بها المعدة وتسبب هذه المشكلة منها فيروس الروتا، وفيروس نجمي وفيروس كوفيد 19.

ولا شك أن الأعراض قد تصل حد آلام وتقلصات شديدة، ووجع بالبطن شديد للغاية، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة، والقشعريرة وكذلك يمكن أن تظهر بعض الآلام في العضلات وفقدان شديد وسريع في الوزن والتهاب حاد في المفاصل وتصلب فيها، وقد يصاب البعض بالجفاف من خلال عدم القدرة على التبول مع انخفاض حاد في ضغط الدم مع الدوار وجفاف الفم والخمول أيضًا.

يتم علاج هذه المشكلة من خلال مختص وفقًا لدرجة العدوى ويتم تعويض الجسم بالسوائل المفقوده من خلال الإسهال والترجيع، ويتم علاج الأعراض من خلال بعض الأدوية مثل علاج الغثيان وعلاج القيء المستمر وكذلك علاج الإسهال، لا يتم وصف الدواء الا من خلال مختص لأن المضادات الحيوية لا تعمل مع هذه العدوى الفيروسية.