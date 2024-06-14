شكرا لقرائتكم خبر عن التمر وجبة سريعة لحجاج بيت الله الحرام.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

التمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية والتى يمكن أن يتناولها حجاج بيت الله الحرام أثناء أداء مناسك الحج لتعطيهم الطاقة والنشاط حتى يستكملوا مناسك الحج، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد التمر كوجبة سريعة للحجاج.

الفوائد الصحية للتمر

هناك عدد من الفوائد الصحية للتمر بحسب موقع forbes وتشمل:

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يعد التمر مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، وهي مواد كيميائية طبيعية تساعد على منع الضرر الناجم عن الجذور الحرة (الذرات غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا)، ومضادات الأكسدة يمكن أن "تساعد في مكافحة الحالات المرضية في الجسم" وتساعد في "تقليل الالتهاب".

ووجدت إحدى الدراسات أن التمر يحتوي على أعلى تركيز من مادة البوليفينول (نوع من مضادات الأكسدة) بين الفواكه المجففة، نظرًا لنشاطها المضاد للأكسدة، يمكن أن تساعد مادة البوليفينول في الحماية من بعض أنواع السرطان وكذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية.

قد يساعد في صحة الأمعاء

يعتبر التمر مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، التي تساعد على الهضم وتساعد في الوقاية من الإمساك.

تعد التمور أيضًا مصدرًا للبريبايوتكس، وهي "غذاء لبكتيريا الأمعاء المفيدة تُستخدم البريبايوتكس كوقود لبكتيريا الأمعاء الجيدة للمساعدة في حماية سلامة بطانة الأمعاء، وتوفر الفواكه الكاملة مثل التمر هذا الإجراء الوقائي في القناة الهضمية.

قد يعزز صحة القلب

تتمتع التمور أيضًا بالقدرة على تعزيز صحة القلب بسبب محتواها الغذائي، خاصة مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى، كما أن مضادات الأكسدة بشكل عام تساعد في صحة القلب والأوعية الدموية.

تلعب الألياف دورًا في إدارة مستويات الكوليسترول، حيث تظهر الدراسات البحثية أن الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من كمية الكولسترول السيئ (LDL) في الجسم، وهو ما يحمي القلب.

ويوفر المغنيسيوم والبوتاسيوم في التمر فوائد للقلب والأوعية الدموية، "بالإضافة إلى ذلك، يوفر التمر كمية جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم للمساعدة في دعم ضغط الدم الصحي عن طريق استرخاء أو توسيع الأوعية الدموية، وهو أمر ضروري لصحة القلب.

يمكن استخدامه كبديل للسكر

يمكن استخدام التمر في الخبز فقط لإضافة تلك النكهة الحلوة عندما يبحث الناس عن بديل مغذٍ للسكر، على سبيل المثال، يمكن إضافة التمر إلى الحلويات مثل الكعك أو كبديل للسكر المكرر.

ويعد التمر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، ما يجعله أيضًا وجبة خفيفة، حيث يحتوي التمر على مؤشر جلايسيمي منخفض، أو مؤشر نسبة السكر في الدم، بمتوسط 42، ما يعني أنه يرفع نسبة السكر في الدم ببطء بعد تناوله - ما يجعله وجبة خفيفة رائعة (بالحصص المناسبة لذلك الشخص) لأولئك الذين يريدون التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

إذا كنت تبحث عن حلوى لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن توفر أيضًا حصة جيدة من مضادات الأكسدة، فقد ترغب في تجربة إضافة التمر إلى نظامك الغذائي اليومي.