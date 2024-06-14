شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الجهاز التنفسي.. كيف تقى نفسك من نوبات الربو أثناء الحج والان مع تفاصيل الخبر

يعانى بعض الحجاج خاصة كبار السن من الربو، الأمر الذى يحمل معه مخاطر عدة أثناء أداء المناسك مع تغيرات الطقس، وبحسب موقع verywellhealth فإن الربو هو حالة رئوية مزمنة تسبب صعوبة في التنفس، وتصبح الممرات الهوائية في الرئتين، والتي تسمى أنابيب الشعب الهوائية، ملتهبة، فتنقبض العضلات المحيطة وينتج المخاط، ما يزيد من تضييق المسالك الهوائية وهناك طرق علاج طبيعية للتعامل مع الأعراض وتقليل التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو.

تمارين التنفس

يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التنفس لعلاج الربو، وعادة ما تشجع تمارين التنفس على الاسترخاء والتركيز على تعديل نمط التنفس.

ويمكن استخدام مجموعة متنوعة من ممارسات التنفس، مثل التنفس الأنفي العميق والمنتظم، والزفير الطويل، والتنفس البديل من الأنف.

التنفس البطني العميق: يركز هذا النوع من التنفس على حركة الحجاب الحاجز، وهو عضلة على شكل قبة تقع أسفل الرئتين.

تمارين التأمل

فحص الجسم: يتم نقل الانتباه ببطء إلى أجزاء مختلفة من الجسم لزيادة الوعي بالأحاسيس وتعزيز الاسترخاء.

استنشاق البخار

يمكن أن يكون استنشاق البخار الدافئ مهدئًا لبعض الأشخاص المصابين بالربو لأنه قد يساعد في إزالة المخاط الذي يمكن أن يجعل التنفس أكثر صعوبة ويشجع على الاسترخاء، ويمكن أن تشمل العلاجات ملء الحمام بالبخار من الحمام الساخن أو الدش، أو قضاء الوقت في الساونا، أو استخدام آلة البخار المحمولة في المنزل.

الأطعمة والمكملات الغذائية

قد يكون تناول نظام غذائي صحي شامل مفيدًا للربو، وهناك بعض الأطعمة والمكملات الغذائية التي لديها القدرة على تقديم دعم إضافي.