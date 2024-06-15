شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عرفة .. نصائح صحية لأداء هذا اليوم المقدس دون مشقة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج، ولعل أهم هذه المناسك الوقوف على عرفات، لذلك من المهم أن يلتزم الحجاج ببعض النصائح والتعليمات الضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والوقاية من أي أمراض، نظرًا للزحام الشديد أو لارتفاع درجات الحرارة وغيرها، حسبما أفاد موقع "Healthline".

فيما يلى .. نصائح صحية لحجاج بيت الله الحرام أثناء الوقوف على جبل عرفات:

- الحفاظ على النظافة الشخصية، من خلال غسل اليدين باستمرار لمنع انتقال العدوى والأمراض، واستخدام أدوات التعقيم مثل الكحول.

- الحفاظ على رطوبة جسمك باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، عن طريق شرب الكثير من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش، ويُفضل تناول مشروبات وعصائر طبيعية إذا توافر ذلك، خاصة تلك الغنية بفيتامين C المتوفرة في الليمون والبرتقال.

- يجب أن تتضمن شنطة الحاج، أدوية مثل المسكنات وأدوية متعلقة بنزلات البرد والأنفلونزا وكذلك المكملات الغذائية والفيتامينات، أما الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة يجب أن تتضمن الشنطة الخاصة بهم الأدوية الخاصة بحالاتهم الصحية بجانب أدوية المكملات الموصوفة من جانب الطبيب الخاص لدعم جهاز المناعة للوقاية من الأمراض.

- أما الحجاج مرضى الجهاز التنفسي العلوى أو السفلى، وكذلك الذين يعانوم من آلام المفاصل ومرضى الضغط والسكري، والذين يعانون من مشاكل جلدية يجب اصطحاب أدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات.

- من المهم للحجاج أيضًا الحصول على قسط كافي من النوم من أجل الحفاظ على صحتهم وأداء المناسك كما ينبغي.