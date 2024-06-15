شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الزنجبيل على معدة فارغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الزنجبيل يعتبر من الأعشاب والتوابل الشائع استخدامها فى المطابخ في جميع أنحاء العالم، وله العديد من الفوائد الصحية، ولكن تناول ماء الزنجبيل أول شيء في الصباح، وله فوائد للصحة بشكل كبير، سواء كان الهدف هو إنقاص الوزن أو تعزيز المناعة أو تحسين الهضم، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

فيما يلي.. 5 فوائد صحية لتناول ماء الزنجبيل أول شيء في الصباح: - يساعد على الهضم

الزنجبيل له القدرة على مساعدة الهضم، حيث يساعد شرب ماء الزنجبيل على معدة فارغة في إعطاء دفعة للجهاز الهضمي طوال اليوم، وتسلط دراسة نشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد الضوء على أن الزنجبيل يعزز بشكل كبير إفراغ المعدة، ما يعني أنه يساعد الطعام على الانتقال من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة بشكل أسرع، ويمكن أن يمنع هذا الأمر الانزعاج والانتفاخ، ما يجعل عملية الهضم أكثر سلاسة وكفاءة.

يحتوي الزنجبيل على مركبات تسمى جينجيرول وشوجول، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي وتقلل من أعراض عسر الهضم والغثيان، من خلال تعزيز الهضم الصحي، كما يساعد ماء الزنجبيل على ضمان امتصاص العناصر الغذائية من طعامك بشكل أكثر فعالية.

- فقدان الوزن

قد يكون ماء الزنجبيل هو أفضل صديق لك إذا كنت تتطلع لفقدان وزنك، حيث تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الأوروبية للتغذية إلى أن الزنجبيل يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي عن طريق زيادة توليد الحرارة، وهي عملية الجسم لحرق السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد شرب ماء الزنجبيل على معدة فارغة في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يساعد في جهود إنقاص الوزن.

يساعد الزنجبيل أيضًا في كبح الشهية، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام طوال اليوم، وقد وجدت دراسة في مجلة Metabolism Journal أن استهلاك الزنجبيل يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع، مما يجعل من الأسهل الالتزام بخطة الأكل الصحي.

- تعزيز المناعة

إن بدء اليوم بماء الزنجبيل يمكن أن يعطي الجهاز المناعي دفعة كبيرة، فالزنجبيل غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، تلعب مضادات الأكسدة هذه دورًا حاسمًا في تقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض المزمنة.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى ودعم صحة المناعة بشكل عام.

- تقليل الالتهاب والألم

الالتهاب المزمن هو عامل أساسي شائع في العديد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية، فالمركبات النشطة في الزنجبيل، مثل الجينجيرول والشوجول، لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وقد أفادت دراسة نشرت في مجلة The Journal of Pain أن الزنجبيل يمكن أن يقلل بشكل كبير من آلام العضلات ووجعها، مما يجعله علاجًا طبيعيًا ممتازًا للحالات الالتهابية.

- يحافظ على صحة الجلد والبشرة

يمكن لماء الزنجبيل أن يساهم في توهج البشرة، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والتي تحارب الجذور الحرة، المسئولة عن الشيخوخة وتلف الجلد، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علم الأمراض الجلدية، يمكن لمضادات الأكسدة هذه حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسين مرونة الجلد، كما يمكن أن تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تقليل حب الشباب وتهيج الجلد.