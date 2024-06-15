شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتجنب الحجاج عدوى الجهاز التنفسي أثناء تأدية المناسك والان مع تفاصيل الخبر

قد يتعرض بعض الحجاج للإصابة بعدوي في الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلي عدم قدرة الحاج على الحركة بشكل طبيعي، أو القيام بأي نشاط، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز النصائح الطبية لحماية الحجاج من الإصابة بعدوي الجهاز التنفسي، وذلك وفقًا لتصريح من الدكتور طارق عبد الجليل استشاري الصدر في كلية طب قصر العيني، ومنها:

- اهتمام الحجاج بالبعد عن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة العطس أو الكحة أو مشاكل في الصدر، حتي لا يتعرض للإصابة.

- يجب على الحاج استخدام الكمامات للوقاية من الإصابة بأي عدوي خاصة المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسى.

- بالنسبة للمرضي المصابين بمشاكل في الصدر كالربو وأصحاب المناعة الضعيفة تعد من الأمور المضرة للشخص، والتي تزيد من فرص الإصابة بالعدوي ولذا عليهم تجنب هذا الأمر.

- غسل اليدين بشكل مستمر وفي حالة عدم توفير هذا الماء والصابون يمكن للحاج اصطحاب الكحول الطبي.

- على الحاج الاهتمام بشكل ملحوظ بصحته عن طريق تناول الأطعمة الصحية، الغنية بالعناصر الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، كالبروتين، والفواكه والخضراوات، مع ضرورة تجنب الأطعمة والأكلات الدسمة.

- على الحاج الاهتمام بتناول السوائل التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي والحماية من المضاعفات، ولذا يمكنك تناول الينسون والنعناع والكراوية يوميًا مع إضافة ملعقة من العسل الأبيض علي المشروب، مع ضرورة تناول الماء بكثرة للحد من الإصابة بالجفاف الشديد.