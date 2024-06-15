شكرا لقرائتكم خبر عن احذر مشاهدة أطفالك ذبح الأضحية.. قد يؤدى إلى صدمة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

خلال عيد الأضحي تذهب الأسر للاحتفال بذبح الأضحية، ولكن مشاهدة دم الأضحية المتناثر يعد من المشاهد التي لا يرغب الكثيرون فى التعرض لها، فما بالك الأطفال الصغار.

أكد الدكتور محمد علي، استشاري الطب النفسي، ضرورة عدم إجبار الأبناء على مشاهدة هذا الأمر قبل سن البلوغ، وحتي بعد هذا السن يجب أن يخيروا بهذا الأمر وليس الإجبار حتى لا يتعرضوا لصدمة نفسية، لافتا إلى ضرورة عدم التنكر على أبنائك ووصفهم بالخوف أو الجبن والضعف، لأن هذا يخلق طفلا غير سوي نفسياً.



وقدم استشاري الطب النفسى أبرز الأضرار النفسية التى تصيب الطفل عند إجباره على مشاهدة الذبح، ومنها الصدمة العصبية الشديد التي تؤثر عليه فى الكبر، كما أنه قد يتعرض لنوبات من الكوابيس والأحلام المزعجة، وهذا قد يشعر بالخوف المسبب لإصابته بالتبول اللاإرادى، كما أن مشاهدة الطفل لمثل هذه الأمور وإجباره عليها تزيد من فرص تعرضه للعنف، والعدوانية فى سلوكه.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أنه يجب على الأم والأب التحدث مع أبنائهما عن السبب في الأضحية والذبح، ورواية قصة سيدنا إبراهيم، وسيدنا إسماعيل، وتعلمهم العظة من هذه القصة والمغذي ورائها، ولزيادة رغبتهم في مشاهدة الذبح دون قيود أو خوف.



كما يمكن للأم والأب أخذ أبنائهم الصغار وجعلهم يضعون البرسيم والماء للخروف، لكي يستطعوا الاعتياد عليه وعدم الخوف منه، وتشجعهم على مشاهدة الذبح.

