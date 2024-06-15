شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب الممبار والكرشة والكوارع.. تعرف علي الطريقة الصحية لتنظيفهم وتناولهم والان مع تفاصيل الخبر

الممبار والكوارع والفشة واللسان والكرشة والكبدة هما " فواكه اللحوم" كلمة تطلق على الأحشاء الداخلية للحيوانات وإعدادهم علي الموائد خلال الإحتفال بعيد الأضحي، تعد من أهم الطقوس.



وحول ذلك أوضحت الدكتور مروة علي إسماعيل استشاري السمنة والنحافة في كلية طب الزقازيق، أن "فواكه اللحوم" أو الأحشاء تحتوى على نسبة عالية من الدهون الغير صحية وتتسبب في تعرض الشخص لبعض المضاعفات الصحية.



وأضافت، أن الإسراف في تناول "فواكه اللحوم" ى تؤثر على صحة الإنسان وتجعله عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض، كالقلب وارتفاع نسبة الكولسترول وارتفاع نسبة السكر.

- الممبار

الأمعاء الخاصة بالذبيحة ويقوم من خلالها الحيوان بالتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم عن طريق عملية الإخراج، ولذا يجب تنظيفها جيدا حتي لا يصاب الشخص بالتسمم الغذائي.

- الكرشة والفشة

وهي المعدة الخاصة بالذبيحة، والإفراط فى تناولها يصيبك بعسر الهضم والتسمم الغذائي وخاصة في حالية عدم تنظفهم بالطرق الصحية.

- الكوارع

أرجل الذبيحة تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، وينصح بتناولها بشكل دائم ولكن ببعض الشروط، وهى الابتعاد عن تناول الدهون المتواجدة داخل العظام، ولكن عليك تناول المادة الجيلاتينية الخارجية، التي تساعد في تقوية العظام والصحة العامة، وتعزيز المناعة.



وأوضحت، أن الاهتمام بتنظيف "فواكه اللحم" يحميك من الإصابة بالأمراض المختلفة وأبرزها التسمم الغذائي، ولذا عليك وضعهم بالخل والملح والماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم شطفها جيدا بالماء.



