شكرا لقرائتكم خبر عن كم قطعة لحم في العيد يحتاجها الأطفال والكبار؟..استشاري سمنة نحافة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

"هناكل فتة ولحمة".."العيد فرحة ولمة وطبق فتة ولحمة"..مقولات نسمعها خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، والهدف منها "الفتة" التي تعد أساس الموائد، خلال الإحتفال بعيد الأضحي المبارك.

وهنا يجب أن نعلم من الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن عيد الأضحي يعتمد بشكل أساسي علي طبق الفتة باللحمة، ويعد من طقوس الإحتفال بالعيد، وهنا يجب أن نتعرف علي الكمية الموصي بها من قبل الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وهي:

-مرة واحدة أو مرتين فقط فى الأسبوع للشخص البالغ وتكون قطعة اللحمة بمقدار 100 جرام أى حوالى 2 قطعة صغيرة.

-للطفل من عمر سنة لسنتين مقدار 25 جرام لحم أحمر خالي من الدهون.

للطفل من عمر 3 سنوات حتى 5 سنوات مقدار 50 جرام من اللحوم الحمراء أيضا الخالية من الدهون، بما يوزاى قطعة واحدة .

وأكد استشاري السمنة والنحافة، أن هذه الكميات تساعد علي إمداد الجسم بفوائد البروتين المتواجد في اللحوم، ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بها، كالنقرس.

وقدم حلمي، أفضل الطرق الصحية لطهى اللحوم، وهي السلق أو الشوي في الفرن، ولكل نوع فوائد وهي:

- الطهي في الفرن، يساعد على امتصاص الدهون الموجودة في اللحم، وأيضا حرارة الفرن تقتل أي بكتيريا أو ميكروب متواجد عليها.

- السلق في كمية قليلة من الماء، يعد من الحيل الجيدة أيضا أثناء عملية الطهي، وتساعد بشكل ملحوظ في الحماية والحفاظ علي القيمة الغذائية للحوم.