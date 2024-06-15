شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتدبح في العيد.. اعرف طرق التخزين الصح للحوم ومدتها والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحى يكثر فيه تواجد اللحوم بسبب الأضاحى التي تتطلب تخزينها بشكل صحيح وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نضارة وسلامة الطعام الذى نتناوله.

لماذا من المهم الحفاظ على منتجات اللحوم طازجة؟

وفقًا لموقع webmd يعد تخزين اللحوم جانبًا مهمًا، ويتعلق الأمر كله بالحفاظ على منتجات اللحوم طازجة، من خلال اتباع التقنيات الصحيحة، مثل حفظ اللحوم في الثلاجة أو الفريزر، ويمكنك إطالة العمر الافتراضي للحوم والتأكد من بقائها في أفضل حالاتها حتى تصبح جاهزة للطهي من خلال التالى:

التغليف المناسب

أحد العوامل الرئيسية في الحفاظ على نضارة منتجات اللحوم الخاصة بك هو التغليف المناسب، حيث يوفر التغليف الجيد حاجزًا وقائيًا ضد الرطوبة والبكتيريا والملوثات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على جودة اللحوم، كما أنه يساعد على منع انتقال النكهات والروائح من الأطعمة الأخرى إلى الثلاجة أو الفريزر.

تخزين اللحوم في نطاق درجة الحرارة المناسب

يعد تخزين اللحوم في نطاق درجة الحرارة المناسب لنوع معين من اللحوم أمرًا ضروريًا لمنع أي نمو بكتيري أو تلف، من خلال الاهتمام بالتغليف ودرجة الحرارة، يمكنك زيادة العمر الافتراضي للحوم والاستمتاع بوجبات لذيذة وآمنة في كل مرة.

تفريغ الهواء عند التخزين

بالنسبة للقطع واللحوم المفرومة، يجب التخلص من الهواء الزائد، حيث يقلل هذا من الرطوبة ونمو البكتيريا، مما يساهم في إطالة عمر الصلاحية وتقليل هدر الطعام.

كيفية التخزين في الثلاجة والفريزر

يعد التحكم المناسب في درجة الحرارة هو المفتاح لمنع فقدان الرطوبة وضمان بقاء اللحوم في حالتها الأصلية.

درجة حرارة الثلاجة

حافظ على الثلاجة عند درجة الحرارة الباردة الموصى بها ( 1-4 درجة مئوية) لإبطاء نمو البكتيريا على منتجات اللحوم.

درجة حرارة الفريزر

للتخزين على المدى الطويل، اضبط درجة حرارة الفريزر على 0 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية) أو أقل.

تأكد من التغليف المناسب للحوم المجمدة، باستخدام حاويات آمنة للتجميد، أو رقائق الألومنيوم، أو غلاف بلاستيكي للحماية من حرق المجمد.

الالتزام بفترات التخزين الموصى بها

1-2 أشهر للحوم المفرومة، و3-4 أشهر لمختلف قطع اللحوم