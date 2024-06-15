شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر في العيد.. 7 نصائح لمنع انتقال الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر عيد الأضحى مناسبة خاصة تجتمع فيها العائلات والأصدقاء، ما يدفع الكثيرين للسفر للاحتفال مع العائلة والأصدقاء، ومع ذلك، فإن السفر يمكن أن يزيد من مخاطر التعرض للأمراض وانتقالها.

فيما يلى حسب موقع verywellhealth، نقدم مجموعة من النصائح لضمان سفر آمن وصحي خلال العيد.

مخاطر السفر خلال العيد انتقال الأمراض المعدية

التجمعات الكبيرة وزيادة حركة السفر تزيد من فرص انتقال الأمراض المعدية، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات النقل.

التغيرات المناخية

التنقل بين مناطق ذات مناخات مختلفة يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

نصائح للسفر الآمن خلال العيد التحضير الجيد قبل السفر

من خلال تخزين الأدوية الضرورية، يجب أن تحمل معك الأدوية الأساسية مثل المسكنات، أدوية الحساسية.

النظافة الشخصية

غسل اليدين بانتظام من خلال استخدم الصابون والماء لغسل اليدين بشكل دوري، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرافق العامة، مع استخدام المعقمات في حال عدم توفر الماء والصابون.

الوقاية من الأمراض التنفسية

ارتدِ الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة مثل الطائرات والقطارات، وتجنب المصافحة والتقبيل.

الحفاظ على مسافة آمنة

حاول الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين في الأماكن العامة، مع تجنب التجمعات الكبيرة قدر الإمكان لتقليل فرص التعرض للفيروسات.

تناول الطعام الأمن

اختيار الأطعمة الطازجة والمطهية جيدًا، لذا تأكد من تناول الأطعمة المطهية جيدًا وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المأكولة جيدًا.

الراحة والنوم الجيد

الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن النوم الجيد يعزز مناعة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

إجراءات عند الوصول إلى وجهتك

التعقيم والتنظيف، فعند الوصول إلى مكان إقامتك، قم بتعقيم الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب والهواتف.

