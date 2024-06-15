شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الحر الشديد فى الإصابة بالأزمات القلبية وكيف تتجنبها؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة، وهذا يزيد من فرص الإصابة والتعرض للعديد من المخاطر الصحية المختلفة، وأبرزها إنخفاض ضغط الدم، وأيضًا الإصابة بالأزمات القلبية المميتة.

ووفقًا لما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots، فإن مرضى الضغط المرتفع أو المنخفض، يعرض حياة المصاب بالخطر والوفاة، وخاصة عند تعرضهم لأشعة الشمس الشديدة.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع درجات الحرارة مع فقدان نسب السوائل بالجسم تعد من الأمور الخطيرة التي تعرض الشخص لفقدان كمية كبيرة من السوائل خلال البول والعرق الشديد، وهذا بالطبع قد يتسبب في تعرض الشخص للزوجة في الدم، وهذا العرض قد يزيد من فرص الإصابة بالجلطات في الجسم، أو الأزمات القلبية المختلفة والمميتة، والسبب تأثر الأوردة والشرايين داخل الجسم ارتفاع حرارة الجسم.

ولحماية مرضي القلب والضغط من مضاعفات ارتفاع حرارة الطقس يجب القيام بهذه النصائح، ومنها:

- شرب كميات وفيرة من الماء لا تقل عن 2 إلى 3 لتر لتعويض كميات الماء المفقودة عن الجسم، وتقليل فرص التعرض لأي مضاعفات.

- اتباع نمط غذائي صحي مناسب وتجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة والمسبكات، وتناول طبق كبير يوميا من السلطة الخضراء وطب أخر من الفواكه.

- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم لدورها في طرد السوائل من الجسم، ومنها الموز.

