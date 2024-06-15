شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. هتاكلى اللحمة فى العيد بس بشروط.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحى يعد من أهم الأعياد التي لها طقوس خاصة سواء في العبادة أو النظام الغذائي، الذى يعتمد على تناول اللحوم، لكن بالنسبة للنساء الحوامل، قد يكون تناول اللحوم خلال هذا الموسم مصدر قلق، لذا، من الضروري اتباع إرشادات غذائية معينة لضمان صحة الأم والجنين.

أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، أن اللحوم تعتبر مصدرًا ممتازا للبروتين الضروري لنمو الجنين، لأنها تجتوى على نسبة عالية من الحديد الضروري لتجنب فقر الدم، كما أن فيتامين ب12 الذى يحتوى عليها هام لتطور الجهاز العصبي للجنين.

أوضح الطبيب في تصريحاته لـ"الخليج 365"، مخاطر اللحوم للحوامل والتي تتمثل في أنها قد تحتوى على بكتيريا ضارة، كما أنها قد تحتوى على الدهون المشبعة، وقد يزيد تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة من مخاطر السمنة ومشاكل القلب.

نصائح لتناول اللحوم بشكل آمن كما أوضحها الطبيب تشمل التالى: طهي اللحوم جيدًا

تأكدي من طهي اللحوم حتى درجة حرارة داخلية تصل إلى 75 درجة مئوية لقتل أي بكتيريا ضارة.

تجنب اللحوم المصنعة

مثل النقانق واللحوم الباردة، لأنها قد تحتوي على نترات ونتريت ضارة.

تجنب اللحوم النيئة

كاللحوم المشوية بدرجة غير كافية.

التوازن في الكميات

تناولي اللحوم بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية والدهون.

تناول الكثير من السلطة التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف، الفيتامينات، والمعادن. حاولي تضمين الخضروات الورقية مثل السبانخ، الجرجير، والبقدونس.

توفر الفواكه الفيتامينات والألياف الضرورية، اختاري الفواكه الطازجة وتجنبي العصائر المعلبة المليئة بالسكريات.

أمثلة لوجبة غذائية صحية في عيد الأضحى وجبة الغداء

قطعة من اللحم المشوي (150 جرام) مطهية جيدًا.

سلطة خضروات طازجة (طماطم، خيار، جزر، خس).

طبق صغير من الأرز البني أو القمح الكامل.

وجبة العشاء

حساء خضروات مع قطع دجاج مشوي.

قطعة من الخبز الكامل.

قطعة من الفاكهة (تفاح أو برتقال).