شكرا لقرائتكم خبر عن ما السعرات الحرارية الخاصة بلحمة العيد؟.. استشاري يقدمها والان مع تفاصيل الخبر

عند اتخاذ قرار الذبح والأضحية، يجب عليك اتخاذ بعض المعايير الصحية، فهناك مرضى ممنوعون من تناول اللحوم، وأيضًا يجب التعرف على عدد السعرات الحرارية في اللحوم، حتى لا يتعرض الشخص لأي مضاعفات صحية.

وفي البداية أوضح الدكتور إبراهيم جمعة استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، أن هناك بعض المرضي ممنوعون من تناول اللحوم وهم يجب أن تقلل اللحوم للمرضى الذين يعانون من النقرص والفشل الكلوى أو هؤلاء من يحملون فصيلة الدم A وذلك لقله وجود حمض الهيدروكلوريك فى هذه الفصيلة والذى تكمن أهميته فى عملية الهضم للبروتينات والدهون ويجب منع المسبكات نهائيًا عند مصابى الضغط المرتفع وزيادة دهون الدم وقرحة المعدة والقولون واضطراب الجهاز الهضمى وامراض القلب.

وأوضح أنه يجب على هؤلاء عدم تناول اللحوم نهائي.

وقدم السعرات الحرارية الموجودة فى أضحية العيد، ومنها:

-ريش لحم ضانى قطعة واحدة 360 سعرا

-ريش لحم بقرى أو كندوز قطعة واحدة 375 سعرا

-ستيك مشوى 273 سعرا

-فتة باللحم طبق واحد متوسط الحجم 422 سعرا

-قلب كندوز قطعة واحدة 85 جرام = 92 سعرا

-كتف لحم ضانى بالفرن شريحة 85 جراما = 285 سعرا

-كباب لحم ضانى مشوى قطعة واحدة 85 جراما = 250 سعرا

-كبدة بتلو مقلية قطعة واحدة 85 جراما = 174 سعرا

-كبدة كندوز مقلية 194 سعرا

-كفتة لحم ضانى مشوى 85 جراما = 250 سعرا

-لحم بتلو قطعة واحدة 85 جرام = 330 سعرا

-لحم بقرى أو كندوز منخفض الدهن قطعة واحدة 85 جراما = 220 سعرا

-لحم بقرى أو كندوز مفروم قليل الدهن 85 جراما = 185 سعرا

-لحم بقرى أو كندوز مع خضار طبق واحد متوسط الحجم = 220 سعرا

-لحم بقرى أو كندوز به دهن مشوى أو مسلوق شريحة واحدة = 297 سعرا

-لحم بقرى أو كندوز قليل الدهن مشوى أو مسلوق شريحة واحدة = 189 سعرا

-لحم ضانى فخده فى الفرن شريحه واحدة = 235 سعرا

-لحم ضانى كتف بالفرن شريحه واحدة = 285 سعرا

-لسان بقرى او كندوز شريحه واحدة = 35 سعرا

-مخ ضانى او بتلو مسلوق قطعه واحدة 85 جراما = 120 سعرا

