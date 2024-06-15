شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الأمراض التنفسية المنتشرة بموسم الحج وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

يُعد موسم الحج من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يتوافد الملايين من المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، هذا التجمع الضخم يساهم في انتشار العديد من الأمراض، خاصة التنفسية منها.

في هذا الموضوع، سنتناول أشهر الأمراض التنفسية المنتشرة في موسم الحج وكيفية الوقاية منها.

وأوضحت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا أن الأمراض التنفسية الشائعة في موسم الحج:

الإنفلونزا

هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وتنتشر بسهولة عبر الهواء، تشمل أعراضها الحمى والسعال والصداع، آلام عضلية، احتقان الأنف، لذا يوصى بالحصول على التطعيم السنوي للقاح الأنفلونزا مع ضرورة غسل اليدين بانتظام وتجنب الاقتراب من المرضى مع الحرص على استخدام الكمامات.

التهاب الشعب الهوائية

أوضحت الطبيبة أنه التهاب في الشعب الهوائية نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية، وتكون أعرضه سعال مع إفرازات مخاطية، ضيق في التنفس، حمى خفيفة، تتمثل الوقاية فى تجنب التدخين والأماكن الملوثة، غسل اليدين بانتظام، استخدام الكمامات.

الالتهاب الرئوي

وهو عدوى تصيب الرئتين ويمكن أن تكون فيروسية أو بكتيرية تصاحبها أعراض تشمل السعال مصحوب ببلغم مع حمى وصعوبة في التنفس وألم في الصدر، والقوية تكون من خلال الحصول على التطعيم ضد الالتهاب الرئوي، تجنب الاقتراب من المرضى، المحافظة على النظافة الشخصية.

المكورات الرئوية

أِارت أستاذ أمراض الصدر أن المكورات الرئوية هى عدوى تسببها بكتيريا المكورات الرئوية هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض، بما في ذلك، التهاب الرئة، التهاب السحايا ، التهاب الأذن الوسطى، موضحة أن أعراضها تختلف بناءً على نوع العدوى، لذا يوصى بالحصول على التطعيمات الموصى بها مثل لقاح الأنفلونزا ولقاح الالتهاب الرئوي قبل السفر إلى الحج.

نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية في الحج

النظافة الشخصية: من خلال غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خاصة بعد السعال أو العطس.

استخدام معقمات اليدين الكحولية.

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العامة لتقليل انتقال العدوى.

التغذية الجيدة والراحة: من خلال تناول الطعام الصحي والمتوازن والحرص على شرب كميات كافية من السوائل.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم لدعم الجهاز المناعي.

تجنب الاقتراب من المرضى والابتعاد عن الأشخاص الذين يظهر عليهم أعراض الأمراض التنفسية.