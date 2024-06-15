شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الكبدة.. تعرف على وجبة إفطار صحية أول يوم العيد والان مع تفاصيل الخبر

في أول أيام عيد الأضحي وبعد ذبح الأضحية، تقوم الكثير من العائلات بتحضير وجبة الإفطار التي تتمثل في الكبدة المأخوذة من الذبيحة وإعدادها بالطريقة المفضلة وتناولها في وجبة الإفطار، وهذا الأمر قد يتسبب في التعرض لبعض المشكلات الصحية كالإنتفاخ وعسر الهضم.

وحول ذلك أكد الدكتور إبراهيم ناجي استشاري التغذية العلاجية في كلية طب قنا، أن البدء بتناول أطعمة غنية بالدسم وعالية السعرات الحرارية علي وجبة الإفطار يعد من العادات الخاطئة التي يقوم بها البعض، فيجب تهيئة المعدة علي استقبال الأطعمة ثم تناول ما شئت.

وأضاف، أن تناول الكبدة أو الكلاوي، في وجبة إفطار عيد الأضحي تعد من الأمور المضرة علي صحة الجهاز الهضمي، حيث إنه يتسبب في الإصابة بعسر الهضم والإنتفاخ وزيادة الم الهضم.

كما حث استشاري التغذية العلاجية، علي ضرورة تجنب مثل هذه الأطعمة في وجبة إفطار أول أيام العيد للحفاظ علي صحة الالجهاز الهضمي.

وأشار إلي ضرورة تناول بعض الأطعمة علي وجبة الإفطار في أول أيام عيد الأضحي، ومن أبرزها الخبر بالردة "البلدي" + بيض مسلوق أو جبنة أو فول وطعمية + طبق من الخضراوات كالطماطم والخيار والخس، لافتًا أن يمكن تناول البليلة في وجبة الإفطار خلال عيد الأضحي.

فأوضح أن هذه هي وجبة الإفطار التي يمكن البدء بها، ولكن تناول الأطعمة الدسمة تعد من الأمور المضرة علي الجهاز الهضمي.

