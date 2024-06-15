شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة العيد.. نصائح للوقاية من ضربة الشمس والموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

يتصادف عيد الأضحى مع الموجة الحارة المستمرة لعدة أيام، ولذلك من المهم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من ضربة الشمس والأمراض المرتبطة بالحرارة وغيرها خاصة عند الخروج بأطفالك الصغار للتنزه في العيد، ويقدم موقع "تايمز أوف انديا" نصائح يجب إتباعها خارج المنزل للوقاية من الآثار الضارة للموجة الحارة وأشعة الشمس الحارقة.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من ضربة الشمس والحرارة الشديدة خلال خروجات عيد الأضحى:

- الحفاظ على رطوبة جسمك، أمر ضرورى للغاية خاصة خلال الموجة الحارة، لذلك يجب شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية خاصة عند الخروج من المنزل ولا تنتظر حتى الشعور بالعطش وذلك للوقاية من التعب والإجهاد.

- الحرص على ارتداء القبعات بالنسبة للأطفال وكذلك النظارات الشمسية عند الخروج من المنزل، واستخدام واقى الشمس للأطفال والكبار للحماية من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة.

- يفضل الخروج في المساء للوقاية من أشعة الشمس، ولكن إذا اضطررت لذلك فيجب التزام الأماكن التي يكون بها الظل قدر الإماكن وتجنب الجلوس في الأماكن التي تعرضنا لأشعة الشمس، وذلك للوقاية من الإصابة وأطفالنا بضربة الشمس أو حروق الجلد وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

- يجب عدم نزول أطفالك حمامات السباحة خاصة خلال فترة الظهيرة، حتى لا يتعرضون لأشعة الشمس مباشرة وتفاعلها الضار مع الكلور الموجود في البسين ويسبب العديد من العدوى وحروق الجلد ويضر ببشرة طفلك.

- من المهم أيضًا ارتداء الملابس الخفيفة القطنية فاتحة اللون عند الخروج من المنزل في الموجة الحارة، حيث تتيح هذه الملابس التعرق بشكل طبيعى بما يساعد على ترطيب جسمك والحفاظ على درجات حرارته في مستوياتها الطبيعية.