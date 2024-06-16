شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يصيبك طبق السلطة بالمرض؟ نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر السلطات من الوجبات الصحية لأنها غنية بالخضراوات والفاكهة وأحيانًا تتضمن بروتينات خالية من الدهون، وفى حين أنها مغذية بلا شك إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستهلاكها إذا لم يتم إعدادها أو التعامل معها بشكل صحيح، لأنها قد تكون ملوثة بالبكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، ولتجنب الإصابة بهذه الأمراض، يجب القيام بمجموعة من الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامتها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

- غسل محتويات السلطة جيدًا

يمكن أن يؤدي الغسيل غير السليم للخضروات، وعدم كفاية التخزين، إلى الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، ولتجنب هذه الأمراض يجب غسل المنتجات جيدًا واستخدام أدوات نظيفة وتخزين السلطات بشكل صحيح، وباتباع هذه الاحتياطات، يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية للسلطات بأمان.

يقول خبراء التغذية، إن التلوث هو أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالسلطات، حيث يمكن أن تحتوي المنتجات الطازجة على بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، والتي قد تنقل لنا أمراضًا عن طريق الغذاء، مما يؤدي إلى أعراض مثل تقلصات المعدة والإسهال والقيء.

ويمكن أن يحدث التلوث في مراحل مختلفة، سواء أثناء الزراعة أو النقل أو في محلات بيع الخضروات وحتى في المطبخ، لذلك يؤكد خبراء التغذية على أهمية غسل الخضروات والفواكه جيدًا تحت الماء الجاري لإزالة أي أوساخ ومبيدات حشرية وبكتيريا عالقة بها.

- التلوث المتبادل

يعد التلوث المتبادل عامل خطر مهم آخر، ويحدث عندما تنتقل البكتيريا الضارة من سطح أو طعام إلى آخر، حيث يمكن أن يؤدي استخدام نفس لوح التقطيع أو السكين لتقطيع اللحوم النيئة ومكونات السلطة دون تنظيف مناسب إلى إدخال مسببات الأمراض إلى السلطة، لذلك يوصي خبراء التغذية باستخدام أدوات وألواح تقطيع منفصلة لأنواع مختلفة من الطعام والتأكد من تنظيف جميع أدوات المطبخ وتعقيمها بشكل صحيح.

- التخزين غير السليم

التخزين غير السليم لمكونات السلطة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، لذلك يجب تخزين العناصر القابلة للتلف مثل الخضروات الورقية والطماطم والأفوكادو في الثلاجة واستهلاكها في غضون أيام قليلة من الشراء، حيث يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسرعة في درجة حرارة الغرفة، لذلك من الضروري إبقاء السلطات باردة حتى تصبح جاهزة للأكل، لذلك يقترح خبراء التغذية حفظ السلطات في أوعية محكمة الإغلاق للحفاظ على نضارتها ومنع تلوثها.