شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكلها في العيد.. اعرف الفوائد الصحية للكوارع والان مع تفاصيل الخبر

يركز معظمنا في عيد الأضحى على تناول اللحوم والفتة والرقاق، ولكن هناك أطعمة أخرى بخلاف اللحمة قد لا يتم التركيز عليها ولكنها مفيدة أيضًا ولها علاقة بالذبائح في العيد، وهى الكوارع، حيث يعشق معظم الناس تناولها، وغير المشهور عنها أنها مفيدة للصحة نظرًا لاحتوائها على الكولاجين الذى يعتبر مفيدًا لصحة الجلد والبشرة وكذلك العظام والمفاصل، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول الكوارع

الحفاظ على صحة الجلد والبشرة

لأن الكوارع غنية بالكولاجين وهو مكون رئيسى موجود في البشرة لدينا، حيث يتأثر بعدة عوامل ما يترتب عليه الإضرار بصحة البشرة والجلد، وتناول الكوارع يمد البشرة بالكولاجين الذى تحتاجه.

تعزز نمو الشعر وأظافر صحية

الكوارع غنية بالأحماض الأمينية التي تساعد في نمو وتكثيف الشعر وكذلك نمو صحى للأظافر.

حماية المفاصل

يعتقد أن الكوارع لديها القدرة على تخفيف آلام المفاصل خاصة مع تقدم العمر وذلك بفضل محتواها من الكولاجين الذى يتحول بدوره إلى الجيلاتين الذى يدعم صحة المفاصل ويخفف آلامها.

تحسين صحة الجهاز الهضمى

تحسن الكوارع من عمل الجهاز الهضمى لفضل محتواها من الجيلاتين الذى يعتبر سهل الهضم كما أنه يعمل على حماية الغشاء المخاطى للقناة الهضمية.

تخفيف الالتهابات

نظرًا لمحتوى الكوارع من الأحماض الأمينية مثل الجلايسين الذى يعمل بدوره كمضاد للالتهابات ويسرع من عملية الشفاء، ومن ثم فهى مفيدة لتعزيز الجهاز المناعى لدينا.