شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من أمراض الحرارة بهذه النصائح خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

يشكل موسم الحج تحديًا صحيًا كبيرًا نظرًا لتجمع أعداد كبيرة من الحجاج من مختلف أنحاء العالم في بيئة حارة وجافة، وتتطلب الوقاية من الأمراض الحرارية وضربة الشمس اتخاذ تدابير وقائية صارمة.

من جانبه كشف عبد الفتاح أحمد خضر أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، عن أن الأمراض الحرارية تشمل مجموعة من الحالات الصحية الناجمة عن التعرض المفرط للحرارة، مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وتعد ضربة الشمس خاصة للحجاج الذين يكونون أكثر عرضة لها بصورة كبيرة، وهى حالة طبية طارئة تتطلب علاجًا فوريًا، وتحدث عندما تفشل آليات الجسم في تبريد نفسه، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير.

الوقاية من الأمراض الحرارية وضربة الشمس

وعن طرق الوقاية من الأمراض الحرارية وضربة الشمس أوضح أستاذ الباطنة أن الطرق تشمل التالى:

1. الترطيب الجيد

يجب على الحجاج شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لتعويض الفاقد من العرق، ويفضل تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو السكر بكثرة لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

2. ارتداء الملابس المناسبة

ينبغي ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن ذات ألوان فاتحة تعكس حرارة الشمس. كما يُفضل ارتداء القبعات العريضة لحماية الوجه والرقبة.

3. تجنب التعرض المباشر للشمس

يجب على الحجاج محاولة البقاء في الظل قدر الإمكان، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً، ويمكن استخدام المظلات الشمسية لتوفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة.

4. التوعية الصحية

من الضروري توعية الحجاج بأعراض الإنهاك الحراري وضربة الشمس، مثل التعرق الشديد، والدوار، والغثيان، والصداع، وزيادة معدل ضربات القلب، يجب توجيه الحجاج إلى كيفية التصرف في حال ظهور هذه الأعراض، وأهمية طلب المساعدة الطبية فورًا.

5. الراحة الكافية

ينبغي للحجاج الحصول على فترات راحة منتظمة لتجنب الإرهاق المفرط، يُفضل أن يتم ترتيب النشاطات الدينية بحيث تشمل فترات استراحة للجلوس في أماكن باردة ومظللة.

6. استخدام الواقيات الشمسية

تطبيق واقي الشمس بعامل حماية مرتفع SPF 30 أو أكثر على المناطق المكشوفة من الجلد يساعد في الوقاية من حروق الشمس، التي تزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس.

التعامل مع الحالات الطارئة

في حال الاشتباه بإصابة أحد الحجاج بضربة الشمس، يجب نقله فوراً إلى مكان بارد وتطبيق إجراءات التبريد السريعة مثل استخدام الماء البارد والكمادات الباردة، والاتصال بالطوارئ للحصول على المساعدة الطبية الفورية.

