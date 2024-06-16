شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتنزل البحر فى العيد.. تعرف على الإسعافات الأولية عند لدغة قنديل البحر والان مع تفاصيل الخبر

خلال الاحتفال بإجازة عيد الأضحى، يقوم البعض بالذهاب للشواطئ للاستمتاع بوقتهم، وفي بعض الأحيان قد يتعرض الشخص للدغة قنديل البحر، التي تشبه الحرق في الألم عند الإصابة، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم النصائح والإسعافات الأولية التي يجب القيام بها لإنقاذ الشخص عند التعرض لهذا الأمر.

أوضحت الدكتورة نهي عابدين، استشاري الجلدية في كلية طب قصر العيني، أن تعرض الشخص للإصابة بلدغة قنديل البحر عند الذهاب للشواطئ، تتمثل الأعراض في الإلتهاب الشديد في الجلد، وظهور فقعات تشبه الحرق، بالإضافة إلي ألم صعب تحمله.

وأشارت استشاري الجلدية، إلى أن هناك العديد من النصائح الطبية التي يجب القيام بها عند تعرض شخص لدغة قنديل البحر، وللتوضيح أكثر فهي الإسعافات الأولية فور الإصابة، ومنها:

- فور التعرض للدغة قنديل البحر يجب غسل المكان المصاب بالماء ثم دهن جلد المصاب بالخل، لأنه يحتوي علي مادة قلوية تؤثر في المادة التي يقوم بإفرازها قنديل البحر.

- ثم أخذ المصاب للمنزل والبدء في دهن مريم يحتوي علي مضاد حيوي حتي يستطيع الشخص التعافي بشكل سريع، ويجب الدهان مرة صباحا وأخري مساء قبل النوم.

- عند شعور المصاب بألم شديد مكان لدغة قنديل البحر، يجب أخذ قرص مسكن يحتوي علي مادة البارسيتمول، لتسكين الألم، وأيضًا الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- وفي حالة تعرض المصاب لضيق شديد في التنفس، أو رعشة أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم وعدم القدرة للسيطرة علي الوضع يجب أخذ المصاب للمستشفي علي الفور حتي لا يصاب بأي مضاعفات صحية.

