شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتاكل فتة فى العيد.. نصائح لترطيب جسمك وحمايته من المضاعفات فى الجو الحار والان مع تفاصيل الخبر

الدنيا عيد وحر.. تملار البلادد بحالة من ارتفاع فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، لذا ماذا تفعل إذا ذهبت إلى أقاربك فى العيد أو التنزه خلال هذه الفترة؟..

يجيب عن هذا السؤال الدكتور أمجد علي، استشاري الباطنة فى كلية طب المنصورة، مقدما لقراء الخليج 365 بعض النصائح للحفاظ علي صحتك خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، ومنها:



-الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، لأنها تعمل علي ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف مع ارتفاع حرارة الطقس.

-تناول السوائل المهمة للجسم كالعصائر الطبيعية غير المضاف إليها السكر، بهدف الحماية من نقص العناصر الغذائية التي يتعرض لها الجسم في الحر.

-الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يعد من الحيل المهمة التي تساهم بشكل ملحوظ في إمداد الجسم بالماء وأيضا يقلل فرص الإصابة بالجفاف، لذا عليك تناول الخس والخيار، والجرجير والبرتقال.

- الزبادي يعد من الأطعمة المهمة عالية القيمة الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل عام، وبشكل خاص عند ارتفاع درجات الحرارة، لذا يمكنك إضافة الفواكه إليها للحصول على قيمة غذائية أعلي، كالفراولة، البرتقال، المانجة، الخوخ.

-ومع ارتفاع حرارة الطقس، يجب تناول أغذية خفيف ومغذية، ولذا تجنب الأطعمة السريعة، والمقلية والمسبكات، لأن هذه الأطعمة تفقد الجسم نسب السوائل وتزيد من الرغبة في الماء بسبب الرغبة في ذلك، وأيضا تعرضك لتعب شديد في الجهاز الهضمي، ولذا تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

