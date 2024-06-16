شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك وصحة أولادك فى العيد بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

العيد بصحة وسعادة، يتطلب منك أن تحافظ على صحتك وسلامتك أنت وأطفالك، فعيد الأضحى بطقوسه الجميلة، وذبائحه وفضائله الكثيرة، تجعل اللقاءات العائلية ولقاءات الأهل والأصحاب كثيرة ومتكررة، عليك أن تحافظ على سلامتك وسلامة أسرتك بالكثير من الإجراءات الصحية مثلما ينصحك تقرير نشر فى موقع هيلث المعنى بالصحة العامة والأمراض، بضرورة الاهتمام بمجموعة من النصائح التى تفيدك أثناء عطلتك وتجمع الأعياد:

اهتم بالنظافة أولاً، نظافة نفسك وأولادك، غسيل اليدين أمر فى غاية الأهمية يوجب تكراره

لا تنتقل الجراثيم والبكتيريا والعدوى إلا إذا تشاركت مع أحد أدواته لذا احرص على استخدام أدواتك فقط

احتياجات مهمة يجب أن تكون فى حقيبتك، مثل معقم اليدين، الكحول، مرطب اليدين، المناديل المعقمة المبللة وتعينك على قضاء عطلتك بنجاح وصحة

اهتم بجلب منشفتك الخاصة، علم أولادك استخدام أدواتهم الخاصة

حاول تنظيف غرفتك ولا تتركها غير نظيفة إذا كنت تقضى عطلة العيد خارج منزلك

يسهل استحخدام الصابون والمياه فقط لتنظيف يديك جيدًا وتنظيف الأسطح التى تتعامل معها

اجلس فى مكان جيد التهوية عند الالتقاء بأحبائك واصدقائك وأقربائك

اهتم بتنظيف المرحاض الذى ترتاده، وواقى المرحاض أو العازل مفيد فى تلك الحالة

اهتم بالراحة إذا كنت مريضًا ولا تشارك فى التجمعات، وارتدي كمامة

لا تنسى أن تتغذى جيدًا بأطعمة صحية، حتى لا تقل مناعتك

فى الطقس الحار الذى نشهده خلال أيام العيد يجب الحفاظ على جسمك رطبًا، لذا حافظ على شرب المياه والسوائل دون كلل.



