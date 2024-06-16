شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب وأعراض ارتجاع الصمامات في القلب والان مع تفاصيل الخبر

قلب الإنسان أهم أعضاء جسده، وهو المسئول الأول عن ضخ الدم لكل مناطق الجسم وعملها بكفاءة جيدة، في السياق ذاته أكد الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، أن هناك حالة يصاب بها البعض تسمى التهابات الصمامات، أو ارتجاع الصمام في القلب، وهى مشكلة حقيقية تحدث في الصمامات بالقلب نتيجة الكثير من الأسباب والعوامل التى تختلف من حالة لأخرى، والتي من بينها العيوب الخلقية التي يولد بها الإنسان، فضلاً عن بعض الأسباب التى تتعلق بمشكلة ضيق الشرايين الذى يصيب البعض، فضلاً عن الإصابة بالحمى الروماتيزمية وهو السبب الأوقع والأشهر لها.

وتابع الدكتور إيهاب عبد الرازق حديثه، موضحًا أن ارتجاع الصمام الأورطى، يتم علاجه بطريقة معروفة من خلال استبدال للصمامات المتضررة بصمامات معدنية أو نسيجية، ومن أبرز الأعراض الظاهرة التى تؤكد وجود مشكلة في صمام القلب، ضيق في التنفس حاد ملاحظ من قبل المريض يحدث بين الحين والآخر، الإحساس برفرفة في الصدر أو آلام فى الصدر منتظمة ومزعجة، وكذلك رفرفة فى القلب ملحوظة كذلك، كذلك يعانى منها المريض بشكل منتظم، من بعض المشاكل كألم في القلب والصدر مع المجهود الزائد الذى يبذله المريض، كذلك قد يعانى البعض من وجع في فم المعدة ومشكلات وآلام فى الجزء العلوى من البطن.

وينصح أستاذ جراحات القلب بضرورة ملاحظة مثل هذه الأعراض وعدم إهمالها، لأنها قد تتداخل مع الكثير من الأعراض المرضية الأخرى، وتسبب مشكلات صحية للمريض بها، والتوجه إلى مختص قلب للبحث وراء ارتجاع الصمامات الشهيرة، وعلاجها من خلال إستبدالها، لتجنب أية مضاعفات قلبية محتملة.