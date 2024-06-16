شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تاكل الفتة من غير تخمة ولا زيادة في الوزن بنصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 يونيو 2024 07:00 م

الفتة واللحمة وأكلات العيد المعروفة والمحببة للكثيرين، قد تصبح مصدرًا للتخمة وزيادة الوزن خاصة بعد انقضاء عيد الأضحى، ولابد لك من ترشيد تناولك لهذه الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وفقًا لما قاله الدكتور عبد المنعم إبراهيم استشاري الباطنة قصر العيني، فإن هناك الكثير من النصائح التي يمكن أن تتناول من خلالها أكلات العيد المحببة دون حرمان شديد ودون إسراف أيضًا، فالإتزان والتوازن هما أفضل الطرق للتمتع بصحة جيدة خلال أيام العيد.

وتابع أن هناك شروطا ونصائح لتناول الأكلات الدسمة في العيد، فلا مشكلة من تذوق بعض هذه الأطعمة دون الإسراف في تناول كميات كبيرة منها:

لأصحاب الأمراض المزمنة يفضل عدم تناولها، ولكن إذا تناولتها فعليك الاكتفاء بكميات محدودة للغاية لا تتخطى الثلاث ملاعق أو أربع على أقصى تقدير.

ويفضل عدم الإسراف في تناول البروتين خاصة لمرضى الكلى ومرضى ضغط الدم ومرضى السكر أيضًا.

ويفضل أن يكون البروتين غير دسم، أى اللحوم بدون دهون

تناول كميات محدودة للغاية، فقط تذوق الطعام واشبع رغبتك في تناولهم دون الحاجة للكميات الكبيرة والمسرفة منه.

تناول الطعام الدسم في وجبة الغداء في يوم واحد من أيام العيد وليست الأيام كلها، لا تتناوله في وجبة الإفطار ولا العشاء.

اهتم بموازنة وجبتك وعدم الاعتماد على النشويات كالفتة واللحوم الحمراء ادخل معها طبقًا من السلطة كبير يوازن الوجبة، ويجعلها غنية بالعناصر وسهلة الهضم.

لا تنسَ أبدًا شرب المياه قبل تناول الطعام كوبين كبيرين للشعور بالشبع والامتلاء السريع بعد تناول القليل من الطعام

اهتم بتقليل نسب السكريات في مشروباتك على مدار اليوم فالدهون والسكريات وتلك المخاطر قد تؤدي إلى مشكلات مرضية أنت في غنى عنها.

اهتم بتناول وجبة إفطار صحية ووجبة عشاء خفيفة للغاية.