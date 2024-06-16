شكرا لقرائتكم خبر عن احبس بيها.. مشروبات تهضم الأكلات الدسمة وتضيع أثر الفتة واللحمة والان مع تفاصيل الخبر

ونحن في أيام العيد المباركة وموائده العامرة، بكل أصناف اللحوم والأكلات الخاصة به مثل الفتة، وغيرها من الأكلات الدسمة، يمكن أن ينتابك بعدها شعور بالذنب بعد أن تناولت كميات كبيرة منها في العزومات والتجمعات العائلية المفرحة، ولكن لا تحزن، فيمكنك تدارك هذه المشكلة.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع تايمز أوف إنديا المعني بالصحة العامة، فإن هناك مجموعة من المشروبات الصحية الخفيفة التي يمكن أن تقلل من حدة تأثير الأكلات الثقيلة كأكلات عيد الأضحى المبارك مثل:

مشروب الشمر الدافئ أحد أهم أنواع المشروبات الهاضمة التي تخفف من أثر الأكلات الثقيلة، وتعزز من الهضم وتقلل من الانتفاخ وتجعل حركية المعدة جيدة، وسلسة، كما أنها تهدئ من اضطرابات الأمعاء والتقلصات وآلام البطن.

لا شك أن الشاي الأخضر أحد أهم المشروبات الصحية التي تحتوي على الكثير من العناصر التي تساعد على الهضم، فضلاً أنها مضادة للالتهابات لاحتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة الصحية، وتعزز منه تخفيف حمل كل ما هو ضار على الجسم فضلاً عن أنها تعزز من حركية المعدة والهضم.

وأضاف تقرير آخر نشر في موقع ochsner أن هناك مجموعة من المشروبات الأخرى التي تعزز من عملية الهضم وتقلل من الانتفاخات والتقلصات بعد وجبة ثقيلة.

مشروب الليمون الصحي خاصة إذا كان دافئًا فهو يساعد على تعزيز صحة المعدة، وتخفيف تقلصاتها وتعزيز حركيتها والتخلص من الإمساك، وتعزيز سهولة التبرز فضلاً عن تعزيز سلامة الجهاز الهضمي بشكل عام.

مشروب النعناع الصحي والدافئ المفيد الذي يعزز من عمل الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء فضلاً عن حركية المعدة وتقليل التقلصات وآلام المعدة المعروفة والمزعجة لذلك احرص على تناوله دافئًا.