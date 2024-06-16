شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحمايتك من التسمم الغذائي في عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النصائح الغذائية المهمة التي يجب اتباعها بشكل دائم خلال عيد الأضحي، حتي لا تصاب بالتسمم الغذائي، بسبب تناول فواكه اللحوم "ممبار وكوارع وفشة وكرشة" دون الاهتمام بتنظفهم بالطريقة الصحية، أو عدم الاهتمام بنوعية اللحم المتناول.

وحول ذلك أكدت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني، أن عدم الاهتمام بنظافة الأحشاء الخاصة بالذبيحة "فواكه اللحوم" وأيضا عدم التميز بين اللحم الجيد وغير الجيد يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بـ التسمم الغذائية خلال عيد الأضحي.

وأضافت استشاري السمنة والنحافة، أن تناول هذه الأطعمة دون الاهتمام بنظافتها أو جودتها يزيد من فرص التعرض للإصابة ببعض الأمراض، وليس فقط التسمم الغذائي، فيزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي، وارتفاع نسبة السكر فى الدم، وارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، ضعف الجهاز المناعى والإصابة بنزلات البرد، والإصابة بعسر هضمى، والإنتفاخ أو التورم.

وقدمت استشاري السمنة والنحافة بعض النصائح الغذائية المهمة في عيد الأضحي لتفادي الإصابة أو التعرض لأي مشاكل صحية مرتبطة بتناول هذه النوعية للطعام، ومنها:

- الإكثار من تناول السلطة الخضراء أثناء تناول هذه الأطعمة.

- تناول كوب من عصير الليمون يقضى على أى مضاعفات، ويقلل من فرص الإصابة بأي مضاعفات.

- يمكنك تناول الشاى الأخضر بعد تناولك لهذه الأطعمة يقضى على العسر الهضمى، وينظف معدتك، ولذلك ينصح بتناول ثلاثة أكواب من الشاى الأخضر يوميا طوال عيد الأضحى.