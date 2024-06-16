شكرا لقرائتكم خبر عن اهتم بصحتك النفسية في العيد ودلع نفسك بنصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

يهمل كثير من الأشخاص العناية بصحتهم النفسية، ويركزون فقط على صحتهم الجسدية، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها كثير من الناس، وبمناسبة عيد الأضحى يمكنك اتباع بعض النصائح البسيطة التي تساعدك على العناية بذاتك وتحسين صحتك النفسية، بحسب موقع "تايمز ناو".

العناية بالذات ضرورة وليست رفاهية

يعتقد الكثيرون أن السماح للعقل والجسد بالاسترخاء هو ترف ومضيعة للوقت، ومع ذلك، يحتاج العقل إلى الراحة مثل: الجسم.

ضع خطة للرعاية الذاتية

قم بإدراج سلسلة من الأنشطة سواء كانت عقلية أو جسدية أو نفسية تساعد عقلك بشكل أساسي على تحسين حالته المزاجية، حيث أن التدرب على ممارسة مثل هذه الأنشطة بكفاءة يحافظ على التوازن العقلي.

يساعد التأمل على تهدئة العقل والابتعاد عن المواقف المسببة للتوتر.

يساعد ممارسة أسلوب حياة نشط على إطلاق الهرمونات التي تخفف التوتر داخل جسمك والتي بدورها تساعدك على السيطرة على صحتك النفسية.

عزز التواصل الاجتماعى مع الناس

إن بناء علاقات قوية مع الأصدقاء والعائلة والحفاظ عليها من خلال الحوار المستمر يساعد في الحصول على دعم عاطفي قوي يساعدك على الاقتراب من هدفك.

أخذ فترات راحة

من الجيد دائمًا أخذ فترات راحة لراحة العقل وإعادة ضبط النفس، وهذا يساعد على خفض هرمونات الكورتيزول المسئول عن التوتر، وأثناء وقت فراغك، تساعدك ممارسة الهوايات على التحكم في حالتك المزاجية.

التعاطف مع الذات أمر بالغ الأهمية

إن قبول حياتك وأخطائك دون القسوة على نفسك والتسامح مع الأخطاء التي ترتكبها أمر بالغ الأهمية للرعاية الذاتية وتحسين صحتك النفسية.