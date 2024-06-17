شكرا لقرائتكم خبر عن ما العدوى الفطرية فى الساق وأعراضها وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

العدوى الفطرية يمكن أن تصيب الكثير بمناطق الجسم المعروفة، فهناك بعض المناطق تكون أكثر عرضة لتلك العدوى الحادة، خاصة بين الفخذين أو الوركين، خاصة إذا كان الوزن زائدًا، وهناك مرض فطري شهير يطلق عليه الأطباء "سعفة الفخذين أو سعفة الساق" تلك العدوى التي تنتقل لتظهر أعراضها بين الفخذين بشكل واضح، وفى مناطق الساق الأخرى.

هذه السعفة حسبما يوضحها تقرير نشر في موقع dermanet المعنى بالأمراض الجلدية ومشكلات الجلد، تصيب الكثيرين من جميع الأعمار، وتصيب الرجال والسيدات على حد سواء، وتزيد فرص الإصابة بهذه العدوى نتيجة الكثير من العوامل والمسببات والتي من بينها، أن يعانى الشخص من عرق مفرط أو تعرق زائد، كذلك إذا كان يعانى من مشكلة مرضية مثل الإصابة بمرض السكر، فضلاً عن ارتداء الملابس التي تكتم العرق وليست جيدة التهوية، كذلك يعانى المريض من مشكلة السعفة نتيجة استخدام بعض المراهم الموضعية على الجلد لفترات طويلة.

تابع التقرير أن هذه السعفة تظهر على شكل طفح جلدى يبدأ في التناثر والانتشار، وتظهر بارزة خارج الجلد تقريبًا، فضلاً عن أنها قد تكون مثيرة للهرش والحكة الشديدة، يمكن أن تنشر في أماكن أخرى مثل العانة وكيس الصفن والفرج لدى الرجال كذلك، ومضاعفاتها قد تصل حد ترك البقع المستمرة.

ولعلاجها يجب تجفيف هذه المنطقة جيدًا فضلاً عن ارتداء ملابس جيدة وفضفاضة، فضلاً عن علاج التعرق الدائم ودهانات يصفها الطبيب المختص.