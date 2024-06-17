شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لمرضى السكرى في العيد.. ابعد عن الضانى وتناول سلطة والان مع تفاصيل الخبر

يجب أن ينتبه الشخاص أصحاب الأمراض المزمنة مثل مريض السكرى إلى نوعية وكمية اللحوم التي يتناولها خلال عيد الأضحى المبارك ووفقًا لتوصيات الطبيب المعالج وذلك لتجنب أي مضاعفات محتملة قد تحدث، ويرصد تقرير موقع "nd-tv" نصائح لمرضى السكر بشأن تناول اللحوم في العيد.

فيما يلى.. نصائح لمريض السكرى بشأن كمية ونوعية اللحوم الموصى بها بما لا يضر حالته خلال عيد الأضحى:

- يجب أن يختار مريض السكرى اللحوم الخالية من الدهون، لتجنب أي مضاعفات في حال تناول كميات عالية من الدهون غير الصحية.

- يجب الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة في العيد وذلك بمراقبته وقياسه باستمرار بعد تناول الوجبات لتجنب أي مخاطر صحية وسرعة التصرف في حال خرجت الأمور عن السيطرة.

- يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم بشكل عام في العيد، ومراعاة تناول الكميات الموصى بها من جانب الطبيب المعالج.

- يُفضل تناول مريض السكرى طبق السلطة الغنى بالخضروات الصحية بجانب اللحم، حيث تساعد الخضروات الغنية بالألياف على الهضم وتجنب مشاكل الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإمساك.

- يجب الحفاظ على تناول كمية كافية من الماء لمريض السكرى خاصة بعد تناول اللحوم، حيث يساعد شرب كمية وفيرة من الماء في طرد حمض اليوريك عن طريق البول وتجنب مخاطر الإصابة بالنقرس.

- يجب التقليل من تناول لحوم الضأن على وجه التحديد لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون بما يضر مريض السكرى.

- تجنب تناول الأطعمة خاصة الدسمة والثقيلة قبل النوم مباشرة، حيث يفضل الحد من الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، مع الحرص على ممارسة النشاط البدنى مثل المشى.