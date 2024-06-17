شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

يعد التحكم في مستويات ضغط الدم خاصة أثناء الطقس الحار أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة جيدة، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى الجفاف وزيادة الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، ما قد يؤثر بدوره على ضغط الدم، ويقدم موقع "WEBMD" بعض النصائح لمساعدتك في إدارة ضغط الدم أثناء الموجة الحارة.

- حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يتسبب الجفاف في ارتفاع ضغط الدم، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم، خاصة عندما يكون الجو حارًا بالخارج، لذلك اهدف إلى شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا، وتجنب الاستهلاك المفرط للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف.

- تجنب الحرارة الشديدة

حاول البقاء في الداخل خلال الفترة الأكثر سخونة من اليوم، عادة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، وإذا كنت بحاجة إلى البقاء في الخارج، فابحث عن الظل، وارتدي ملابس خفيفة، واستخدم واقي الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس الضارة، حيث أن التعرض المفرط للحرارة يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق الحراري، مما قد يؤثر على مستويات ضغط الدم.

- راقب كمية الملح التي تتناولها

تناول الكثير من الملح يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدمن وخلال الطقس الحار، من المهم أن تضع في اعتبارك كمية الملح التي تتناولها، لأن التعرق يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الإلكتروليتات، لذلك احرص على تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وتجنب الأطعمة المصنعة والمالحة للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

- حافظ على برودة جسمك

استخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على برودة مساحة معيشتك أثناء الطقس الحار، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على الجسم، لذا فإن الحفاظ على بيئة داخلية مريحة يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم.

- ممارسة الرياضة بحكمة

النشاط البدني مهم للصحة العامة، ولكن خلال الطقس الحار، من الضروري ممارسة الرياضة بحكمة، فيجب تجنب الأنشطة المجهدة خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم، واختر ممارسة التمارين في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة، كما يجب الاستماع إلى جسدك وأخذ فترات راحة حسب الحاجة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

- إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على مستويات ضغط الدم لديك، لذلك من المهم إيجاد طرق لإدارة التوتر أثناء الطقس الحار، لذلك مارس تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا للمساعدة في التحكم في مستويات التوتر لديك، كما يمكن أن يساعد الانخراط في الأنشطة التي تستمتع بها أيضًا في تقليل التوتر وتعزيز الصحة العامة.

- التحقق من الأدوية الخاصة بك

يمكن أن تتأثر بعض الأدوية، بما في ذلك أدوية ضغط الدم، بالطقس الحار، لذلك استشر الطبيب الخاص لك للتأكد من أن أدويتك لا تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة، وقد يكون من الضروري تعديل جرعتك أو التبديل إلى دواء مختلف للحفاظ على التحكم الأمثل في ضغط الدم أثناء الطقس الحار.