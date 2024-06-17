شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة لشوى اللحوم بطرق صحية.. منها نقعها فى التوابل والان مع تفاصيل الخبر

شوى اللحوم من أكثر العادات المميزة فى عيد الأضحى المبارك، حيث تقوم العديد من الأسر بشوى اللحوم لتناولها بطريقة مختلفة ومذاق رائع، ويعد الشواء طريقة طهى شائعة لأنه يوفر طهي اللحوم باستخدام كمية أقل من الزيت ونكهة مختلفة عن الطرق التقليدية، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح بسيطة لشوى اللحوم بطرق صحية، بحسب موقع Beaumont".

نصائح بسيطة لشوى اللحوم بطرق صحية تناول كميات أقل من اللحوم

يأكل معظم الناس كميات زائدة من اللحوم، خاصة فى عيد الأضحى مثل: الأنواع الدهنية والمقلية.

ابدأ بالتفكير في البروتينات الحيوانية كعنصر جانبي بدلا من كونها الوجبة الرئيسية وأضف المزيد من مضادات السرطان الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضار الورقي الداكن والخضروات الصليبية (القرنبيط والكرنب) وبذور الكتان.

تقليل وقت تعرض اللحوم للحرارة العالية

يمكن القيام بذلك إما عن طريق خفض درجة الحرارة أو طهي اللحم مسبقًا في فرن الميكروويف ثم وضع اللحم على الشواية أو المقلاة ليأخذ نكهة المشوى.

تقليل التعرض للدخان واللهب المكشوف

استخدم الشوايات بدلاً من الشوايات ذات اللهب المكشوف وقم بتقليب اللحوم كثيرًا لتجنب التعرض لفترات طويلة للحرارة العالية والتفحم يمكنك أيضًا إزالة الأجزاء المتفحمة من اللحم لتقليل التعرض لها، لأنها تزيد خطر الاصابة بالسرطان.

نقع اللحوم

انقعي اللحوم في تتبيلات غنية بمضادات الأكسدة مع الأعشاب مثل الروزمارى والأوريجانو، توفر مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأعشاب تأثيرًا وقائيًا يعيق تكوين المواد التى تسبب مرض السرطان عند تعرض اللحوم لحرارة مرتفعة.