شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تفصل من الفتة واللحمة.. روق على نفسك بتسالى صحية في العيد والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول الفتة واللحمة والرقاق وغيرها من أكلات عيد الأضحى المشهورة، نشعر بالملل ونبحث عن تناول أطعمة خفيفة ومسلية، ومعظمنا يتجه للتسالى والتي يشتهر بها عيد الفطر أكثر منه في عيد الأضحى، ولكن لا مانع من التغيير، ونقدم لك أبرز التسالى لو كنت ناسى يمكنك تناولها في عيد اللحمة، حسبما أفاد موقع "nd-tv".

- الفشار

أحد أشهر التسالى في كل الأوقات مش بس في العيد، وذلك نظرًا لسهولة عمله في البيت أو تناوله بالخارج في الفسح، كما يمكنك تناوله بأكثر من نكهة سواء بإضافة الملح فقط أو اعداده في شكل حلو بإضافة الكراميل أو الشيكولاتة وغيرها.

- الترمس

يشتهر الترمس بتناوله في عيد الفطر على وجه الخصوص، ولكن لا مانع من إعداده في المنزل وتناوله في عيد الأضحى كوجبة خفيفة مسلية أو بين الوجبات، حيث يعشقه الأطفال والكبار.

- المكسرات

تعتبر المكسرات مثل اللوز والفستق والكاجو أحد المسليات المشهورة في الأعياد، كما أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وغيرها من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة، يمكنك تناولها بين الوجبات أو أول شيء في الصباح لتحقيق أقصى فائدة.

- اللب الأبيض أو السورى

جميعنا يعشق اللب بكل أشكاله، ولكن لو تبحث عن تسالى صحية، فيمكنك تناول اللب الأبيض أو السورى، فهم أكثر أنواع اللب صحة وفائدة.

- الفواكه المجففة

تعتبر الفواكه المجففة مثل الزبيب والتين، أحد الخيارات الصحية من التسالى والتي يمكن تناولها في العيد، سواء بين الوجبات أو في أي وقت نظرًا لمحتواها العالى من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف، وبجانب ذلك تتميز بمذاقها الرائع.