الصحة تستقبل أكثر من 47 ألف اتصال منذ بداية الحج عبر 937

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

استقبلت وزارة الصحة عبر مركز الاتصال “937” منذ بداية موسم الحج 1445هـ، أكثر من 47 ألف اتصال، خدمت فيها الصحة ضيوف الرحمن بعدة لغات، وشملت الخدمات التي تم تقديمها الاستجابة والتوجيه بما يخص استفسارات الحجاج وكذلك تقديم الاستشارات الصحية، وتسجيل البلاغات التي يتم معالجتها بطرق عاجلة وآنية.

ويواصل مركز الصحة 937 تقديم خدماته النوعية لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1445هـ عبر جميع قنواته المتاحة للحجاج، وذلك باستقبال ومعالجة جميع الاستفسارات والاستشارات الصحية والبلاغات العاجلة على مدار الساعة، وخدمة البحث عن الحجاج المفقودين والمنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وبسبع لغات مختلفة تشمل الإنجليزية، الأوردو، الفرنسية، الإندونيسية، التركية، والفارسية بالإضافه إلى العربية.

ويقوم المركز بمجموعة واسعة من الخدمات المكمّلة، منها: الرصد ومتابعة الطلبات أو البلاغات الواردة من الحجاج ومعالجتها كتذكرة عاجلة ورصد التنبيهات، كما يوفر المركز مترجمين للغات الأكثر شيوعاً في موسم الحج لدعم الجهات الأمامية، بالإضافة إلى قيامه بأدوار متقدمة تشمل رفع تقارير تحليلية لحظية ودورية للقيادات الصحية لتسهيل ودعم اتخاذ القرار.

ويقدم المركز خدماته عبر قنوات متعددة وهي الاتصال الهاتفي على الرقم 937، منصة X، البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تطبيق الواتساب، والجدير بالذكر أن مركز اتصال 937 يُدار من قبل كفاءات إدارية واختصاصيين واستشاريين يعملون على مدار الساعة لتقديم جميع الخدمات.

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