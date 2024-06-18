8 أطعمة تُعزز مستويات الدم بشكل طبيعي وتحميك من الأنيميا

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إذا كنت تشعر في كثير من الأحيان بالتعب والضعف، فمن المهم تحسين مستويات الهيموجلوبين "الدم" ومن ثم زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء ودعم الدورة الدموية بشكل أفضل، ويمكن إضافة هذه الأطعمة العشرة الغنية بالمغذيات إلى نظامك الغذائي والتي تحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الدم لديك وتحميك من الانيميا "فقر الدم"، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 8 أطعمة لتحسين مستويات الدم لديك بشكل طبيعي:

السبانخ

تعد هذه الخضروات الورقية مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والفولات وفيتامين ب12، ويعتبر الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين في الدم، بينما يدعم حمض الفوليك وفيتامين ب 12 تكوين خلايا الدم الحمراء.

الرمان

معروف بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة وبذوره الغنية بالحديد، ويدعم الرمان إنتاج الهيموجلوبين ويمكن أن يساعد في الوقاية من فقر الدم، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد.

البقوليات

الفول والعدس والحمص هي مصادر نباتية ممتازة للحديد والفولات والبروتين، هذه العناصر الغذائية ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على مستويات الدم الصحية.

الكبد

لحوم الأعضاء مثل الكبد غنية بشكل لا يصدق بالحديد وفيتامين ب 12 والمواد المغذية الأساسية الأخرى، وهي مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من فقر الدم بسبب نقص الحديد أو أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز كبير في صحة الدم.

اللحوم الحمراء الخالية من الدهون

تعتبر لحوم البقر والضأن من المصادر الغنية بحديد الهيم، الذي يمتصه الجسم بسهولة أكبر مقارنة بالحديد غير الهيم الموجود في الأطعمة النباتية، لذلك يمكن أن يساعد تضمين قطع اللحوم الحمراء الخالية من الدهون باعتدال في الحفاظ على مستويات كافية من الحديد.

البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الحديد وفيتامين ب12، وهو يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع النقص الذي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم.

الشيكولاتة الداكنة

يمكن أن تساهم الشيكولاتة الداكنة في تحسين صحة الدم، حيث تحتوي على الحديد والنحاس ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد التي تدعم تدفق الدم والدورة الدموية، لذلك اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

المكسرات والبذور

مثل اللوز وبذور اليقطين وبذور السمسم من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالحديد وفيتامين E والدهون الصحية، فهي تساعد في الحفاظ على مستويات دم صحية وتوفر فوائد إضافية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.